Fortnite - Action-Aufbauspiel startet Ende Juli im Early-Access

In Fortnite errichtet der Spieler im Team mächtige Festungen und kämpft gegen Monsterhorden. Dabei können Gegenstände hergestellt und riesige Welten geplündert werden, in denen kein Match dem anderen gleicht.



"Fortnite ist das Ergebnis von vielen Jahren Arbeit eines talentierten Teams, das mit großer Hingabe und viel Herzblut eine neue Welt erschaffen wollte", so Darren Sugg, Creative Director von Fortnite. "Es freut uns sehr, diese im Early Access diesen Sommer mit vielen anderen Spielern erkunden zu können."

Epic Games hat den Early-Access-Start seines Action-Aufbauspielsverkündet und liefert im Rahmen der E3 2017 auch gleich einen umfangreichen Gameplay-Trailer mit frischen Eindrücken. Der kostenpflichtige Vorabzugang zum Spiel startet am, mit einem Fortnite-Gründerpaket könnt ihr "an der Early Access-Saison teilnehmen und erhaltet Zugriff auf exklusive Spielevents in diesem Jahr, sowie viele Extras wie etwa Helden, Beute, Waffen und Boosts. Spieler, die ein Gründerpaket vorbestellen, können sogar schon vier Tage früher, am 21. Juli, starten. Außerdem erhalten sie das exklusive "Meister des Sturms"-Waffenpaket". In Zusammenarbeit mit Gearbox Publishing wird die Konsolen-Fassung von Fortnite auch als Box-Edition im Handel erscheinen.