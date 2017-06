Laser League - Multiplayer-Actionspiel der OlliOlli-Macher vorgestellt

"Wir haben die Arbeit von Roll7 seit dem ersten OlliOlli-Spiel aus der Ferne bewundert und genossen", so Tim Woodley, Senior Vice President of Brand and Marketing bei 505 Games. "Als wir den ersten Prototypen von Laser League gesehen haben, hatten wir schon dieses viel zu seltene 'Nur noch einen Versuch'-Gefühl. Wir haben begeistert die Chance ergriffen, Roll7 dabei zu helfen, ihr bewährtes Studio auf die nächste Stufe zu heben und ihre Ambitionen für Laser League wahr werden zu lassen."



In Laser League, dem aufregenden Hochleistungs-Kontaktsport des Jahres 2150, treten die Spieler gegen ihre Rivalen an, um die Kontrolle über Knotenpunkte zu erlangen, wobei die Arena in tödliches Licht getaucht wird. Die Teams müssen den Strahlen der Gegnerfarbe ausweichen und versuchen, ihre Konkurrenten mit Tempo, Kraft und Strategie in die Mangel nehmen. Durch besondere offensive und defensive Fähigkeiten sowie spielentscheidende Power-Ups auf dem Arenaboden kann man im entscheidenden Moment das Blatt wenden. Wie alle tollen Sportarten ist dieser zugänglich und leicht verständlich, belohnt aber echten Einsatz mit komplexen strategischen Möglichkeiten.



"Es ist aufregend, unseren 'hauseigenen Stil' hinter uns zu lassen, um ein weitaus größeres 3D-Erlebnis zu entwickeln, von dem wir glauben, dass es ein Genre neu definieren wird", so Simon Bennett, Director von Roll7. "Das (viel größere) Team hier bei Roll7 ist mit Feuereifer dabei, um Laser League so schnell wie möglich den Spielern in die Hände legen zu können, um dann gemeinsam mit der Community für den Feinschliff vor der Veröffentlichung zu sorgen."

505 Games und die OlliOlli-Macher Roll7 kündigen mitein neues Arcade-Actionspiel für PC und Konsolen an, das "mit einem temporeichen, spaßigen Online-Wettkampf für jedermann das Arcade-Genre neu definieren" soll. "Roll7 bringen das für sie typische, fesselnde Gameplay in eine originelle Vision eines Wettkampfs in der nahen Zukunft ein. Beim packenden Multiplayer-Modus für bis zu 4 gegen 4 Spieler, online oder lokal mit Freunden, sind die frenetischen, aber intuitiven Matches von Laser League leicht zu erlernen, aber schwer zu meistern – die Glanzzeiten der leichter zugänglichen Arcade-Action leben wieder auf". Der kurze Teaser-Trailer gibt schon mal einen ersten Einblick. Erscheinen soll Laser Leaguefür PC, PlayStation 4 und Xbox One - ab diesem Sommer startet das Spiel im Early-Access-Programm auf Steam . Vorab wird es zusätzlich eine Closed-Beta geben, für die ihr euch auf der offiziellen Website registrieren könnt.