A Way Out - Koop-Ausbruchs-Abenteuer der Brothers-Macher enthüllt

Leo und Vincent sind zwei Männer, die sich nicht kennen, aber lernen müssen, ungeachtet ihrer Situation, zusammenzuarbeiten. Sie müssen aus dem Gefängnis ausbrechen und auch danach ihren Weg gemeinsam beschreiten. Gemeinsam gehen sie auf eine Reise, die viele denkwürdige Momente voller Action für sie bereithält: Verfolgungsjagden mit Autos, Schleichpassagen, Nahkämpfe, Schusswechsel und vieles mehr. Auf ihrem Weg zu einem gemeinsamen Ziel wirst du mehr über ihr Leben erfahren, über ihre Persönlichkeit und die Menschen, die sie lieben.

Im vergangenen Jahr überraschte Electronic Arts mit der Ankündigung einer neuen Indie-Offensive, welche unter dem Label EA Originals originelle Spiele kleinerer Studios vereinen soll. Fe von Zoink! Games war bisher der einzige bestätigte Titel dieser Offensive, seit der EA Play 2017 gesellt sich nun mitein weiterer hinzu. Dieses entsteht beim neuen Studio des libanesisch-schwedischen Filmregisseurs und Drehbuchautoren Josef Fares, welcher bereits mit Brothers: A Tale of Two Sons sein Handwerk unter Beweis stellte. EA hat schon 2014 im Rahmen der "The Game Awards" das neue Hazelight Studio vorgestellt, in dem auch ein kurzer Teaser des aktuellen Projekts zu sehen war. A Way Out ist explizit auf ein Koop-Gameplay für zwei Spieler ausgelegt und muss daher zwingend gemeinsam mit einem weiteren Spieler im lokalen Splitscreen oder online gespielt werden. Neben dem nachstehenden Ankündigungs-Trailer liefert das kurze, kommentierte Gameplay-Video weitere Eindrücke und Infos zur Idee dahinter. A Way Out soll Anfang 2018 für PC, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht werden.