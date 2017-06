Ori and the Will of the Wisps - Metroidvania-Fortsetzung angekündigt

Were you moved by Gareth Coker's beautiful live performance at E3, for the Announcement of Ori and the Will of the Wisps? You can grab a free MP3 download of the teaser music to enjoy! Tracks are available on both Bandcamp and Soundcloud.

Dass die Moon Studios an einer Fortsetzung ihres Metroidvania-Hits Ori and the Blind Forest arbeiten, welcher vor rund zwei Jahren zahlreiche Herzen im Sturm eroberte, wurde bereits bestätigt. Die offizielle Ankündigung erfolgte nun vergangene Nacht im Rahmen der E3-Präsentation von Microsoft. Demnach führt unsschon bald zurück in den Wald von Nibel. "In der Fortsetzung zum mehrfach ausgezeichneten Ori and the Blind Forest erlebst Du brandneues Abenteuer, lüftest Geheimnisse und suchst nach der verborgenen Wahrheit der Verlorenen und dem wahren Schicksal von Ori". Einen festen Termin gibt es noch nicht, als Plattformen wurden zunächst die Xbox One und Windows 10 bestätigt - eine zusätzliche Veröffentlichung über Steam erscheint zumindest realistisch.