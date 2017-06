Cuphead - Cartoon-Arcade-Plattformer erscheint Ende September

Cuphead is a classic run and gun action game heavily focused on boss battles. Inspired by cartoons of the 1930s, the visuals and audio are painstakingly created with the same techniques of the era, i.e. traditional hand drawn cel animation, watercolor backgrounds, and original jazz recordings.



Play as Cuphead or Mugman (in single player or local co-op) as you traverse strange worlds, acquire new weapons, learn powerful super moves, and discover hidden secrets while you try to pay your debt back to the devil!

Unglaublich aber wahr, der Cartoon-Arcade-Plattformerhat einen finalen Releasetermin erhalten. StudioMDHR Entertainment haben während der E3-Präsentation von Microsoft einen neuen Trailer präsentiert, der denals Veröffentlichungstermin bestätigt. "Mach Dich bereit für herausfordernde Boss-Kämpfe und abwechslungsreiche Spielwelten, die in puncto Bild und Ton die einzigartige Handschrift der Cartoons der 1930er Jahre tragen. Freue Dich auf liebevoll gezeichnete Animationen, Hintergründe in Aquarell und Jazz-Originalaufnahmen. Erlebe als Cuphead oder Mugman (Alleine- oder im Koop) fremde Welten, suche nach Waffen, erlerne extrastarke Supermoves und entdecke versteckte Geheimnisse". Cuphead erscheint als Xbox Play Anywhere-Titel für Xbox One und PC (Windows 10) und wird auch über Steam erhältlich sein.