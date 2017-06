Assassin's Creed: Origins - Offizielle Ankündigung & Gameplay-Premiere

Es liefert eine brandneue Vision für die Assassin’s Creed-Marke. Es beinhaltet Action-RPG-Elemente, wodurch Spieler hochleveln, looten und Fähigkeiten auswählen können, um ihren Assassinen individuell zu gestalten. Das Spiel bietet ein komplett erneuertes Kampfsystem, das Spielern ermöglicht, mehrere Gegner gleichzeitig anzugreifen oder sich gegen sie zu verteidigen. Zudem können sie seltene Waffen ausrüsten, um es mit einzigartigen und mächtigen Bossen aufzunehmen.



Eine umgestaltete Erzählstruktur ermöglicht es den Spielern, ihre Aufgaben völlig frei zu wähle n und in ihrem eigenen Tempo zu meistern. Jede dieser Aufgaben erzählt eine packende und emotionale Geschichte voller abwechslungsreicher Charaktere und bedeutungsvoller Ziele. Während die Spieler ein riesiges, unvorhersehbares Land von Wüsten bis zu üppigen Oasen und vom Mittelmeer bis zu den Gräbern von Gizeh erkunden, müssen sie gegen gefährliche Fraktionen und wilde Bestien kämpfen.



Das alte Ägypten, der wohl geheimnisvollste Ort der Geschichte und eine Epoche, die das Antlitz der Welt verändern sollte. Der Spieler entdeckt die Geheimnisse hinter den Pyramiden, den vergessenen Mythen, den letzten Pharaonen. Er erfährt die Ursprungsgeschichte der Assassinen-Bruderschaft, geschrieben in längst verschollenen Hieroglyphen.



DIE GEHEIMNISSE DES ALTEN ÄGYPTENS ERLEBEN - Der Spieler entdeckt verlorene Gräber, erkundet die großen Pyramiden und deckt die Geheimnisse der Mumien, Götter und letzten Pharaonen auf.

DIE GEBURTSSTUNDE DER BRUDERSCHAFT - In der erstmals erzählten Ursprungsgeschichte von Assassin’s Creed schlüpft der Spieler in die Rolle von Bayek, dem Beschützer Ägyptens, dessen persönliche Geschichte zur Gründung der Assassinen-Bruderschaft führt.

DAS ACTION-RPG ENTDECKEN - Der Spieler kämpft auf eine komplett neue Art und Weise, sammelt Beute und nutzt eine Vielzahl von Waffen mit verschiedenen Charakteristiken und Seltenheitsgraden. Umfassende RPG-Entwicklungsmechaniken können entdeckt werden, die es den Spielern erlauben ihre bevorzugten Fähigkeiten zu wählen und ihr Können gegen einzigartige Bosse unter Beweis zu stellen.

JEDE MISSION IST EIN UNVERGESSLICHES ABENTEUER - Die Reihenfolge der Missionen wird eigenständig festgelegt und im eigenen Tempo abgeschlossen: Jede von ihnen erzählt eine emotionale Geschichte voller lebendiger Charaktere und bedeutender Aufgaben.

EIN GANZES LAND ENTDECKEN - Der Spieler erkundet das unberechenbare Land von den Wüsten bis zu den blühenden Oasen, vom Mittelmeer bis zu den Gräbern von Gizeh. Er bahnt sich seinen eigenen Weg im Kampf gegen gefährliche Fraktionen und wilde Tiere.

Zusätzlich wurden die Deluxe und Gold Edition von Assassin’s Creed Origins angekündigt. Mit der Deluxe Edition erhalten Spieler das Basisspiel, eine gedruckte Version der handgemalten Weltkarte zum Spiel, den offiziellen Soundtrack und das digitale Deluxe-Paket, einschließlich der Mission "Hinterhalt auf See", das Wüstenkobra-Paket und drei Bonus-Fähigkeitspunkte. Die Gold Edition bietet alle digitalen Inhalte der Deluxe Edition und zusätzlich den Season Pass. Der Season Pass wird Spielern den Zugang zu allen anstehenden großen Erweiterungen und Ausrüstungssets gewähren. Die Deluxe- und die Gold Edition wird u.a. auch in den Digital-Stores erhältlich sein.

Ubisoft hat mitim Rahmen der diesjährigen Electronic Entertainment Expo (E3) nun endlich den neuesten Teil der Action-Adventure-Reihe offiziell angekündigt. Auf der Xbox-Bühne nutzte man gestern Nacht die Gelegenheit, um nicht nur den offiziellen Ankündigungs-Trailer, sondern auch erstes Gameplay zu präsentieren. Ubisoft Montreal und weitere Studios haben in den letzten vier Jahren an einem Neubeginn der Assassin's Creed-Marke gearbeitet, der nun mit Assassin's Creed: Origins im Herbst erfolgen soll."Assassin's Creed: Origins spielt im alten Ägypten, einem der rätselhaftesten Orte der Geschichte, zu einer Zeit, die über das Schicksal von Zivilisationen entscheiden wird. Die Spieler übernehmen die Rolle von Bayek, einem Hüter Ägyptens, dessen persönliche Geschichte zur Gründung der Assassinen-Bruderschaft führen wird. Die Spieler tauchen in eine lebendige und systemische offene Welt ein. Sie lüften die Geheimnisse der groß en Pyramiden, vergessenen Mythen, der letzten Pharaonen und – eingraviert als lange verschollene Hieroglyphen – die Entstehungsgeschichte der Assassinen-Bruderschaft". Assassin's Creed: Origins erscheint amfür PC, PlayStation 4 und Xbox One - weitere Details findest du anbei, und hier das Video der Gameplay-Premiere