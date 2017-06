The Last Night - Stylisches Cyberpunk-Pixelart-Adventure vorgestellt

Am Anfang kämpfte die Menschheit ums Überleben. Danach folgte eine Ära des Arbeitens. Heute leben die Menschen in einer Zeit des Müßiggangs. Maschinen arbeiten nicht nur härter als Menschen – sie sind zudem cleverer und agieren präziser und kreativer. Durch ein bedingungsloses Grundeinkommen aller finanziellen Sorgen enthoben, befinden sich die Menschen auf der Suche nach Identität und einem Lebenssinn: Sie definieren sich nicht mehr länger über ihre Kreationen, sondern ihren Konsum.



In The Last Night tauchst du in das alltägliche Leben von Charlie ein, der als Bürger zweiter Klasse gilt und in einer Stadt voller Menschen lebt, deren Leben von Wachstum und Gamification bestimmt ist. Charlie selbst kann all diese Dinge nicht erleben, da er noch immer unter den Nachwirkungen eines Unfalls leidet, der ihm während seiner Kindheit widerfuhr. Apathisch und entmutigt durch die scheinbar sinnlose Welt um ihn herum, erhält Charlie die Gelegenheit, die Sache selbst in die Hand zu nehmen. Aber welche Gefahren werden ihn dabei erwarten?

Das junge britische Entwicklerstudio Odd Tales, welches von den Brüdern Tim & Adrien Soret gegründet wurde, hatte am gestrigen Abend Gelegenheit ihr stylisches Cyberpunk-Pixelart-Adventureerstmals prominent ins Rampenlicht zu stellen. Der Ankündigungs-Trailer zur E3 2017 , welcher im Rahmen der E3-Präsentation von Microsoft gezeigt wurde, bestätigte zum einen die Konsolen-exklusive Veröffentlichung auf der Xbox One, rückte aber gleichermaßen auch die großartige Arbeit der beiden in Szene. "The Last Night führt Dich in die vier unterschiedlichen Distrikte einer zweidimensionalen offenen Cyberpunk-Welt mit eigener Architektur, Kultur und Industrie. In diesem actionreichen Titel reist Du in bester Plattformer-Tradition mit Taxis, auf Fähren oder in Zügen umher. Dein Ziel: bleibe unerkannt! Erlebe das abwechslungsreiche Gameplay und fahre auf dem Highway entlang, fliege mit Dronen, interagiere mit unzähligen Charakteren oder hacke Dich in Androiden, die Dein schmutziges Geschäft verrichten". Erscheinen soll The Last Night im kommenden Jahr für PC/Mac/Linux und die Xbox One.