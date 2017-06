Dishonored: Der Tod des Outsiders - Story-Erweiterung angekündigt

Schlüpfen Sie in die Rolle von Billie Lurk, einst einer der berüchtigtsten Meuchelmörder von Dunwall. Zusammen mit Ihrem alten Mentor, dem legendären Assassinen Daud, nehmen Sie den schwierigsten Auftrag aller Zeiten in Angriff: Den Tod des Outsiders. Daud sieht in ihm die Hauptursache für die massiven Unruhen im Kaiserreich. Auf Ihrer Reise in die schmutzigsten Ecken Karnacas enthüllen Sie das Geheimnis des Outsiders und seiner Herkunft. Stellen Sie sich tödlichen Gegnern, dunklen uralten Kräften und schwierigen Entscheidungen, die die Welt für immer verändern werden.



Dishonored: Der Tod des Outsiders verfügt über all jene Merkmale, die die Serie so beliebt machen – vom ausgeklügelten Kampfsystem über das einzigartige Level-Design bis hin zu der fesselnden Geschichte, die auf jede Ihrer Entscheidungen reagiert. Dank vielschichtiger Charaktere und aufregender Action ist, Dishonored: Der Tod des Outsiders der perfekte Einstieg für alle, die neu bei Dishonored sind und bietet dabei auch für langjährige Fans der Reihe neues Gameplay und neue Einblicke in die Welt.



Die ultimative übernatürliche Assassine - Bleiben Sie in den Schatten oder treten Sie ins Tageslicht, um sich Ihren Gegnern von Angesicht zu Angesicht zu stellen – die Wahl liegt bei Ihnen. Bedienen Sie sich einer Vielzahl einzigartiger übernatürlicher Fähigkeiten, Waffen und Hilfsmittel, um jede Situation ganz nach Ihren Vorstellungen zu bewältigen. Schleichen Sie mit Ihren Fähigkeiten ungesehen durch die Straßen oder entledigen Sie sich jeglichen Widerstands – endgültig.

Der schwierigste Mord - Den Outsider zu töten wird alles andere als einfach. Sie müssen tief in die Unterwelt Karnacas eintauchen, um dort einige der verlorenen Geheimnisse der Stadt zu lüften. Unterwandern Sie illegale Boxkämpfe sowie schwarzmagische Kulte und stehlen Sie in einer aufregenden Bankraub-Mission einige uralte Artefakte, um sich auf Ihre schwerste Mission vorzubereiten.

Die Ziele im Blick - Auf Ihrer Jagd nach dem Outsider stellen sich Ihnen vollkommen neue Gegner in den Weg. Erledigen Sie mit Ihren Waffen, Fähigkeiten und Hilfsmitteln tödliche Widersacher wie die unsterblichen Steinernen, die gnadenlosen Schwestern des Ordens des Orakels und mechanische Soldaten. Und wenn Ihnen das noch nicht genug Aufregung ist, können Sie zusätzlich Aufträge annehmen, um im Lauf Ihrer Mission optionale Ziele auszuschalten.

Spielen Sie auf Ihre Art -Im "New Game+"-Modus stehen Ihnen dank den beliebten Kräften aus Dishonored 2 noch viel mehr Möglichkeiten zur Verfügung, um Chaos zu verbreiten.

Zu ungewohnt später - oder früher - Stunde hat Bethesda Softworks sein Bethesdaland #BE3 Showcase präsentiert, in dem im Rahmen der E3 2017 das aktuelle Spiele Line-Up vorgestellt wurde. Eine der Neuankündigungen war hierbei(Death of the Outsider) - ein eigenständig lauffähiges Kapitel der gefeierten Dishonored-Reihe, das euch in die Rolle einer übernatürlichen Assassine schlüpfen lässt, welche den ultimativen Auftrag erfüllen muss: den Outsider zu töten. Die von den Arkane Studios entwickelte Erweiterung erscheint bereits amfür PC, PlayStation 4 und die Xbox One. Der nachstehende Ankündigungs-Trailer liefert erste Eindrücke zur Mission und der neuen Spielfigur, weitere Details finden sich anbei.