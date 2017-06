The Evil Within 2 - Survival-Horror-Fortsetzung für Oktober bestätigt

Sie sind Detective Sebastian Castellanos, der einen Tiefpunkt in seinem Leben erreicht hat. Doch dann bekommen Sie die Chance, Ihre verloren geglaubte Tochter zu retten – wenn Sie eine Albtraumwelt betreten und die dunklen Ursprünge einer einst idyllischen Stadt aufdecken. Schreckliche Bedrohungen lauern hinter jeder Ecke dieser bizarren Welt, die mit grausamer Präzision Ihren Verstand herausfordern wird. Werden Sie sie mit Waffen und Fallen bekämpfen oder durch die Schatten schleichen, um zu überleben? Sie erwartet die Hölle – und Erlösung ist nur tief im Inneren des STEM zu finden.



ERLÖSUNG. Sebastian muss in den Albtraum zurückkehren, um seine Familie und sein altes Leben zurückzugewinnen.

GRAUSAME WELT. Wie weit Sie sich auch vorwagen in einer Welt, in der nichts so ist, wie es scheint, seien Sie stets auf alles vorbereitet.

ÜBERLEBEN IST ALLES. Greifen Sie mit der Armbrust aus den Schatten heraus an, rennen Sie, als wäre der Teufel hinter Ihnen her, oder entfesseln Sie einen Kugelhagel – obgleich Munition ein rares Gut ist.

VERSTÖRENDE GEGNER. Überleben Sie Begegnungen mit sadistischen Gegnern und treffen Sie auf Charaktere, die Sie auf Ihrem Weg zur Erlösung an- oder fehlleiten werden.

NERVENZERREISSENDER HORROR. Beklemmende und verstörende Momente stellen Ihren Verstand und Ihre Nerven auf die Probe.

Freunde von packenden Survival-Horrorspielen im Allgemeinen und Fans des Genre-Altmeisters Shinji Mikami im Speziellen, sollten sich den, einen Freitag, im Kalender markieren. Dann erscheint mitdie Fortsetzung des Gruselschockers, welcher abermals beim japanischen Entwicklerstudio Tango Gameworks entsteht. "The Evil Within 2 steht für unsere Vision eines modernen Survival-Horror-Games", erklärt Mikami. "Wir haben eine grauenhafte Welt voll spannender Wendungen und verstörender Momente erschaffen, in der den Spielern in ihrem Kampf ums Überleben die verschiedensten Wege und Taktiken offenstehen. Vorbereitung ist Pflicht, um diese albtraumhafte Prüfung zu überstehen." Bethesda Softworks veröffentlicht das frisch angekündigte The Evil Within 2 für PC, PlayStation 4 und die Xbox One.