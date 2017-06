Wolfenstein II: The New Colossus - Die Rückkehr des B.J. Blazkowicz

Die Spieler schlüpfen in die Rolle von B.J. "Terror-Billy" Blazkowicz, Mitglied des Widerstands, Geißel des Regimes und letzte Hoffnung der Menschheit. Wolfenstein II: The New Colossus schickt den Spieler auf eine packende Reise, um die mutigsten Anführer des zerschlagenen Widerstands zu vereinen und sich gemeinsam dem Regime entgegenzustellen. An ikonischen Schauplätzen wie der Kleinstadt Roswell in New Mexico, den Sumpflandschaften und Boulevards von New Orleans oder dem durch eine nukleare Explosion verwüsteten Manhattan kämpfen die Spieler gegen das Böse – eindrucksvoll von der wegweisenden id Tech 6 inszeniert. Ausgerüstet mit einem Arsenal schlagkräftiger Waffen nehmen Spieler es in diesem actiongeladenen Ego-Shooter mit Horden von technisch fortschrittlichen Regimesoldaten, Cyborgs und Maschinenkommandanten auf. Nur B.J. hat die Entschlossenheit, den Mut und die nötigen Waffen, um das Regime entscheidend zu schwächen und eine zweite amerikanische Revolution einzuläuten.



Bethesda veröffentlicht zum Launch außerdem die Wolfenstein II: The New Colossus Collector's Edition. Diese enthält eine 30 Zentimeter große Actionfigur von William Joseph "B.J." Blazkowicz (Maßstab 1:6) – dem Helden des Spiels und Albtraum des Regimes – in einer hochwertigen Verpackung im Stil der 1960er. B.J. hat alles Nötige dabei, um den Widerstand zu vereinen und Amerika zu befreien: Sein Arsenal umfasst unter anderem vier schlagkräftige Waffen, ein Beil und seine Bomberjacke. Die limitierte Collector's Edition ist weltweit bei ausgewählten Einzelhändlern verfügbar und enthält außerdem das mit Spannung erwartete Spiel in einem exklusiven Steelbook sowie ein limitiertes Blitzmensch-Poster.



Die Mission: Befreien Sie Amerika vom Regime - Machen Sie sich gefasst auf einen nervenzerfetzenden Kampf auf amerikanischem Boden gegen die Kriegsmaschinerie des Regimes. Schlüpfen Sie in die Rolle von B.J. Blazkowicz, beschützen Sie Freunde und Familie, schmieden Sie neue Bündnisse und stellen Sie sich den Dämonen Ihrer schweren Vergangenheit. Vereinen Sie Widerstandszellen, um das Regime zu stürzen.

Die Menschen: Vereinen Sie den Widerstand - Unvergessliche Charaktere erwecken die Welt von Wolfenstein II: The New Colossus zum Leben und verleihen der Spielreihe einen ganz eigenen Charme und Persönlichkeit. Treffen Sie auf alte Freunde und Freiheitskämpfer wie Anya, Caroline, Bombate, Set, Max Hass, Fergus und Wyatt und lernen Sie neue einnehmende Persönlichkeiten wie Horton und Grace kennen. Ihr gemeinsames Ziel: den finsteren Plänen von Frau Engel und ihren Soldaten ein Ende zu setzen.

Das Arsenal: Nutzen Sie vernichtende Waffen und Zukunftstechnologie - Mit dem Laserkraftwerk, einer vielseitigen Hochleistungs-Laserwaffe, können Sie Ihre Gegner im Nu zu Asche verwandeln. Das Dieselkraftwerk hingegen, ein gasbetriebener Schnellfeuer-Granatwerfer, kann ganze Gegnergruppen effizient ausdünnen. Nicht direkt genug? Mit einer Vielzahl an fortschrittlichen Pistolen, Schnellfeuerwaffen und Beilen können Sie im Nahkampf dem Gegner direkt ins Auge blicken. Für noch mehr Abwechslung können Sie zudem Ihre Waffen verbessern oder im zerstörerischen Doppelpack führen!

Der Plan: Erledigen Sie alle Regimesoldaten - Was gibt es Schöneres? Entfesseln Sie Ihren inneren Kriegshelden und vernichten Sie Regimesoldaten auf ganz neue und spektakuläre Art und Weise. Machen Sie die futuristischen Waffen scharf und entdecken Sie B.J.s neue Fähigkeiten im Kampf um die Freiheit Amerikas.

Bereits im vergangenen Jahr hat Bethesda Softworks ein kleines Easter-Egg in seiner E3-Präsentation versteckt, das den neuesten Teil der Shooter-Reihe dezent angeteasert hat. Zum diesjährigen Bethesda-Showcase folgte nun die offizielle Ankündigung von, das beim schwedischen Entwicklerstudio MachineGames entsteht. Diesmal geht es mit B.J. Blazkowicz in "das vom Regime kontrollierte Amerika, wo sie zu einem aufregenden Abenteuer aufbrechen, um die Welt aus dem Würgegriff des grausamen Regimes zu befreien". Wolfenstein II: The New Colossus erscheint amfür PC, PlayStation 4 und Xbox One. Der nachstehende Ankündigungs-Gameplay-Trailer sowie die Beschreibung anbei bergen Spoilergefahr und sollten daher nur angeschaut werden, wenn ihr Wolfenstein: The New Order und seine Erweiterung bereits abgeschlossen habt.