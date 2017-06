Dragon Ball FighterZ - Anime-Beat'Em-Up von Arc System Works

DRAGON BALL FighterZ wird von Arc System Works entwickelt, einem der renommiertesten Entwickler von 2D-Fighting Games. Sie verbinden 2D-Visuals mit 3D-Charaktermodellen zu einem explosiven, actionreichen Kampfspiel und lassen die Figuren wirken, als wären sie geradewegs aus der Anime-Serie gerissen worden.



In DRAGON BALL FighterZ haben Fans die Möglichkeit, sich wie ihr Lieblings-DRAGON BALL-Charakter zu fühlen, egal wie gut sie in Fighting Games sind. Mit der 3vs3-Kampfmechanik können sowohl Neulinge als auch erfahrene Spieler ein Team aus drei Charakteren zusammenstellen und sich vom DRAGON BALL-Universum mitreißen lassen. DRAGON BALL FighterZ animiert damit die Spieler dazu, mehr als einen Kämpfer und Stil zu meistern und gibt dem Gameplay mehr Tiefe.



"Wir freuen uns sehr bei DRAGON BALL FighterZ eine der trendigsten Anime-Franchises mit der Erfahrung von Arc System Works zu kombinieren und dadurch ein mitreißendes Fighting Game zu erschaffen, von dem unsere Fans seit Jahren träumen. DRAGON BALL FighterZ erscheint Anfang 2018 und wir können es kaum erwarten, euer Feedback zu lesen!" sagt Hervé Hoerdt, Vice President of Marketing & Digital bei BANDAI NAMCO Entertainment Europe.

Bandai Namco Entertainment und Arc System Works sorgen mit dem frisch angekündigtenbereits für Freudentränen bei unzähligen Fans der Anime-Serie. Denn nicht nur nach eigenen Angaben scheint das neue Beat'Em-Up "eine Traumkombination aus klassischen 2D-Fighting-Game-Mechaniken und dem DRAGON BALL-Universum, einer der beliebtesten und ikonischsten Anime-Franchises weltweit" zu sein. Zur aktuell in Los Angeles stattfindenden Electronic Entertainment Expo ( E3 2017 ) hat man neben einem ersten Trailer auch Gameplay-Material veröffentlicht . Besucher der Gaming-Messe haben überdies die Gelegenheit Dragon Ball FighterZ am Bandai-Namco-Stand anzuspielen. Die Veröffentlichung des Spiels ist fürfür PC, PlayStation 4 und Xbox One geplant. Außerdem wurde eine Closed-Beta bestätigt, die im Sommer starten soll.