Age of Empires: Definitive Edition - Strategie-Klassiker erhält Remaster

It has been 20 years since the original Age of Empires saw the light and helped shape the RTS genre as we know it today. No better tribute to this pioneering game in the series than to give it a full remaster for its 20th anniversary. Featuring fully upgraded 4K art assets and visual effects, completely new narration throughout, a remastered soundtrack and hundreds of rebuilt sound effects! The game will include single player and multiplayer modes, as well as a classic mode for when you just need to get the look and feel of that good old AoE!

Eine der Überraschungen während der PC Gaming Show auf der E3 in Los Angeles dürfte die Ankündigung dergewesen sein. Zum 20-jährigen Jubiläum des Strategie-Klassikers präsentieren Microsoft und das Entwicklerstudio Forgotten Empires eine modernisierte Version des Spiels, bei dem nicht nur die Grafik komplett überarbeitet wurde und nun in ultrascharfer 4K-Auflösung erstrahlt, auch der Soundtrack wurde orchestral komplett neu aufgenommen. Außerdem finden sich neue Handlungsstränge sowie Gameplay-Neuerungen und Xbox Live-Unterstützung für den Multiplayer in der Definitive Edition. Wer es nicht mehr erwarten kann, meldet sich auf der offiziellen Website zur Closed-Beta an.