Ni no Kuni II: Revenant Kingdom - Erscheint Anfang November

Ni No Kuni II: Schicksal eines Königreichs erzählt die Geschichte des verstoßenen Königs, der sein Reich wieder aufbaut und dabei die ganze Welt vereint. Unterstützung findet Evan dabei durch neue Freunde, die er auf seiner langen Reise trifft – darunter Charaktere wie Roland, einem Besucher aus einer anderen Welt oder Tani, die Tochter vom Anführer einer Bande Luftpiraten. Spieler werden im Verlauf von Evans Abenteuer aber noch mehr Figuren und Naturgeister treffen, die als Higgledies bekannt sind. Higgledies werden bei den zahlreichen Kämpfen eine große Hilfe sein, da sie die eigenen Charaktere nicht nur aktiv unterstützen, sondern auch ihrerseits den Gegner attackieren. Evan steht ein Abenteuer bevor,

bei dem er mächtige Monster bekämpft, gefährliche Verliese erkundet und sich seinen Thron zurückerobert!

Bandai Namco Entertainment und Level-5 haben im Rahmen der E3 2017 den Releasetermin zur Rollenspiel-Fortsetzungbekannt gegeben. Demnach könnt ihr das Schicksal des Königreichs amauf PC und PlayStation 4 beeinflussen. Bei der Entwicklung wird Level-5 durch den früheren Studio Ghibli-Animateur Yoshiyuki Momose sowie vom Komponisten Joe Hisashi begleitet. "In der Welt von Ni No Kuni II: Schicksal eines Königreichs betreten Spieler das Königreich Ding Dong Dell, in dem Katzen, Mäuse und Menschen friedlich miteinander leben. Nach einem verräterischen Putsch sieht sich der junge König Evan gezwungen, aus seinem Reich zu fliehen". Ein frischer Trailer stimmt auf das bald erscheinende Abenteuer ein.