Detroit: Become Human - Neuer spielbarer Charakter vorgestellt

David Cage, Director, Quantic Dream:



Bis jetzt haben Menschen diese Maschinen nie als irgendetwas anderes angesehen, als Werkzeuge die Befehle befolgen. Aber manche von ihnen beginnen ein seltsames Verhalten an den Tag zu legen, als würden sie Emotionen erfahren. Die Geschichte von Detroit folgt dreien dieser sogenannten "Deviants", die ihren Platz in der Gesellschaft in Frage stellen, und sich nach Freiheit sehnen.



Markus (gespielt von Jesse Williams) ist ein Android der seinem Meister entkommen ist und sich einer kleinen Gruppe von Deviants im Untergrund von Detroid angeschlossen hat. Verloren und herabgesetzt, suchen sie nach Wegen die Menschheit davon zu überzeugen, dass sie mehr als nur defekte Maschinen sind — das sie am Leben sind.



In der neuen Szene, die wir auf der E3 gezeigt haben, erledigt Markus gerade eine verdeckte Operation während einer kalten Nacht in Detroit, mit dem Ziel Androiden zu befreien, die in einem Laden verkauft werden sollen. Wenn er erfolgreich ist, kann Markus eine starke Nachricht an die Menschen schicken.



Wirst du es schaffen, deine Androiden-Geschwister zu befreien, oder wirst du dich weigern, das Leben ihrer revolutionären Anführer zu gefährden. Wirst du eine Nachricht friedlicher Störung senden, oder auf revolutionären Wiederstand zurückgreifen?



In Detroit erzählst du durch deine Entscheidungen deine eigene Geschichte. In jeder Szene wird jede Entscheidung profunde Konsequenzen haben — darunter ob jeder Charakter lebt oder stirbt — auch in Hinblick auf die gesamte Story und die Welt dahinter: deine Haltung wird die Medien und die Meinung der Bevölkerung formen, die in Echtzeit auf deine Taten reagieren und das Schicksal deines Charakters verändern.



Zusätzlich zu Connors "Geisel"-Szene, die wir letztes Jahr gezeigt haben, wollten wir nochmals demonstrieren, wie verzweigt Detroit wirklich ist. Zum ersten Mal zeigen wir auch eine Auswahl an neuen Gameplaymechaniken, die es dem Spieler erlauben, die einzigartigen Fähigkeiten der Androiden zu erleben, während sie ihre eigene Geschichte schreiben.



Beide Szenen zeigen außerdem die aktuellste Version von Detroits kraftvoller Engine und die beeindruckenden Technologie dahinter. Jede Szene läuft mit dynamischen 4K HRD auf PS4 Pro* und inkludiert Crowd Management, Special FX, Full Performance Capture und viele andere Features, die die Welt von Detroit lebendiger und immersiver für Spieler machen werden.



Kara, Conner, Markus — drei Androiden entdecken was es bedeutet, Emotionen zu fühlen — werden euch auf eine bewegende Reise von Zweifeln, Angst, Hoffnung und Erlösung mitnehmen. Ihr werden ihnen folgen, während sie sich um ihre Freiheit bemühen, ihr werdet euch ihnen anschließen, während sie ums Überleben kämpfen, während die Welt um sie herum kollabiert, und ihr werdet sie durch herzzerreißende Entscheidungen führen, die ihr Leben — und das Leben ihre Liebsten — in Gefahr bringt.



Quantic Dream präsentiert mit Detroit: Become Human das ambitionierteste interactice Drama dass das Studio jemals geschaffen hat. Wir hoffen es zu einer einzigartigen Erfahrung zu machen, die Spieler dazu anregt, darüber nachzudenken was es heißt ein Mensch zu sein.

Sony Interactive Entertainment und Quantic Dream haben auf der E3 2017 frisches Gameplay-Material auspräsentiert, das im Rahmen des PlayStation-Showcase gezeigt wurde und den dritten Charakter des Spiels vorstellt. Neben Kara und Connor, die beide bereits bei früheren Events ihren Auftritt hatten, gesellt sich nun mit Markus der letzte der spielbaren Charaktere hinzu. Im Zuge dessen nutzt David Cage (Director) auch gleich die Gelegenheit, um sein Spiel nochmals näher vorzustellen: "Detroit: Become Human ist ein Neo-Noir existenzieller Thirller, angesetzt in der nahen Zukunft, wo Androiden aussehen, sprechen und sich bewegen wie Menschen und vom Erzeuger bis zum Lehrer in jedem Bereich der Gesellschaft zu finden sind. Detroit: Become Human wird exklusiv für die PlayStation 4 erscheinen - ein fester Releasetermin ist bisher nicht bekannt, ob die Veröffentlichung noch in diesem Jahr stattfinden wird, steht ebenfalls noch in den Sternen.