Shadow of the Colossus - Klassiker-Remaster für PlayStation 4 angekündigt

Der Protagonist Wander, ein einsamer junger Mann, begibt sich mit seinem Pferd Agro auf eine lange Reise in ein fernes Land, um das Leben eines Mädchens zu retten, das durch eine Opferung zu Tode gekommen ist. Sein Ziel ist ein Tempel, in dem eine große Macht anwesend sein soll, die Tote wieder zum Leben erwecken kann. Im Tempel angekommen, legt er das Mädchen auf einen Schrein und betet. Dabei treten plötzlich dunkle Schattenkreaturen aus dem Boden hervor, die Wander ins Schattenreich holen wollen. Er zieht sein Schwert, das ungeahnte Kräfte entfaltet, und kann damit die Wesen verjagen. Plötzlich spricht eine finstere Stimme zu ihm und offenbart, dass sein Schwert eine ganz besondere Waffe ist.



Wander möchte sofort erfahren, ob es wahr sei, dass in diesem Tempel Tote wieder zum Leben erweckt werden können. Darauf antwortet die Stimme ihm, dass er das Schwert besitze, das in der Lage ist, eine unglaubliche Kraft zu entfalten, die alles zerstören kann. Er müsse mit dem Schwert 16 Kolosse bezwingen, die verstreut in diesem einsamen Land leben, um die Macht, Tote wieder zum Leben zu erwecken, freisetzen zu können. Wander willigt sofort ein und sagt, dass er alles tun werde, damit das Mädchen wieder lebendig wird. Die unheimliche Macht offenbart ihm daraufhin den Aufenthaltsort der ersten Kreatur, die er bezwingen muss, und er macht sich, ohne zu zögern, auf den Weg, um sich seinem Schicksal zu stellen und das tote Mädchen zu retten. (Quelle: Wikipedia)

Recht unerwartet kündigte Sony Interactive Entertainment auf der diesjährigen E3 ein weiteres Remaster für die PlayStation 4 an. Bluepoint Games und das hausinterne Japan Studio arbeiten derzeit an der Umsetzung des Action-Adventure-Klassikersfür die neueste Konsolen-Generation. Sein Debüt feierte das von Team ICO geschaffene Meisterwerk im Jahr 2005 und wurde vor sechs Jahren bereits als HD-Fassung in der Ico & Shadow of the Colossus Collection für die PlayStation 3 neu aufgelegt. Erste Ingame-Eindrücke zum jüngsten Remaster, daserscheinen soll, liefert der nachstehende Ankündigungs-Trailer von der E3 2017