Uncharted: The Lost Legacy - Frisches Gameplay aus Los Angeles

Shaun Escayg, Creative Director, Naughty Dog:



Wie ihr sehen könnt, hatten wir die Chance das Beste von Uncharted — die Set Pieces, die Puzzle, das cineastische Storytelling und die exotischen Gebiete — zu nehmen und damit eine komplett neue Geschichte mit Chloe Frazer am Ruder zu kreieren.



Sie ist auf der Jagd nach dem legendären goldenen Stoßzahn von Ganesh, geschmiedet im alten Hoysala Imperium, und um ihn zu finden holt sie sich die Hilfe von Nadine Ross. Aber wenn wir eines von Chloe und Nadine wissen, dann das, dass beide nicht offensten aller Personen sind. Über den Verlauf der Story werden wir Chloe und Nadine dabei zusehen, wie sie damit ringen, sich gegenseitig zu vertrauen.



Aber sie sind nicht die einzigen, die nach dem Stoßzahn suchen. Der Story Trailer zeigt auch den neuen Antagonisten: Asav. Erst ist ruhiger, kalkulierender und rücksichtsloser Kriegstreiber, der einen Bürgerkrieg in der Region führt. Um zu verhindern, dass der Stoßzahn in die Hände von Asav fällt, werden Chloe und Nadine von kriegsgebeutelten Straßen, über die Berge Indiens bis in die Ruinen von Hoysala reisen.

Bis zum Release der Story-Erweiterung, welche Naughty Dog zwischenzeitlich als "ein vollwertiges Abenteuer mit spannender Geschichte, verbessertem Gameplay und eindrucksvollen Videosequenzen" bestätigt hat, ist es nicht mehr weit. Ab Ende August können wir gemeinsam mit Chloe Frazer und Nadine Ross auf Schatzjagd gehen, der neue Gameplay-Trailer von der E3 2017 stellt uns nun unseren Widersacher vor: den neuen Antagonisten Asav. Naughty Dog präsentiert in Los Angeles in diesen Tagen auch eine ausführliche Gameplay-Demo, die man schon bald in einem neuen Gameplay-Video bestauen kann. Uncharted: The Lost Legacy erscheint am 23. August exklusiv für PlayStation 4.