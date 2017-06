Days Gone - Neue Gameplay-Eindrücke zum Post-Apokalypse-Actionspiel

John Garvin, Creative Director, Bend Studio:



Die Demo beginnt in einem Camp wo sich "gesetzestreue" Überlebende Zwecks Sicherheit zusammengetan haben. Wir bekommen ein Gefühl für Deacons Einstellung zum Leben als Söldner, als er während einem Angriff dem Anführer einer Gruppe entgegnet "ist nicht mein Problem". Hart. Aber das ist nicht die ganze Geschichte. Als Deacon erfährt, dass ein Freund von ihm verschleppt wurde, zögert er nicht und fährt sofort los. Deacons Loyalität gegenüber jenen, die ihm am Herzen liegen — seine Bereitschaft sein eigenes Leben für einen Freund zu riskieren — hebt eines der zentralen Themen in Days Gone hervor: Wenn Überleben kein Leben ist, was bedeutet es wirklich zu "leben"? Für was lohnt es sich zu kämpfen? Warum kämpfen wir weiter, wenn die Welt so trist ist? Wenn Hoffnung niemals stirbt, was gibt uns Hoffnung? Über die Länge des Spiels versuchen wir Fragen wie diese zu ergründen, selbst wenn wir nicht immer die Antwort haben.



Deacons Entscheidung seinen Freund zu finden und zu retten startet eine beschwerliche Reise die den Kern der Erfahrung von Days Gone demonstiert: Wenn sich etwas bewegt, möchte es dich wahrscheinlich töten. Und die Horde ist nur eines deiner Probleme. Letztes Jahr haben wir drei Arten von Freakern vorgestellt: Swarmers waren Erwachsene, als sie infiziert wurden und sind gefährlich, egal ob alleine oder in Gruppen; Newts wurden als Kinder infiziert und benutzen überwiegend Überraschungsangriffe von Oben; Horden sind große Gruppen von Swarmers — und mit groß meinen wir hunderte — die sich wie ein einziger Organismus bewegen und reagieren. Dieses Jahr stellen wir drei neue vor: Runners sind infizierte Wölfe, die ein Drifter Bike einholen und attackieren können; Ragers — infizierte Bären — sind kräftig und fast unmöglich zu töten; und Schwärme, kleiner als Horden, aber üblicher und fast genauso tödlich.



Aber die größte Bedrohung in Days Gone sind nicht die Freaker — es sind andere Menschen. Böse Menschen. Marauders, Squatters, Drifters, Raiders — nennt sie, wie ihr wollt. Wenn ihr euch aus der relativen Sicherheit eines Camps entfernt, werden diese Versuchen euch zu töten. Das ist eines der Dinge, die Days Gone einzigartig machen: Du musst nicht nach der Gefahr suchen — egal wohin du gehst, egal was du tust — die Gefahr wird dich finden. In der Demo wird Deacon von einem Runner attackiert und während er sich um diesen kümmert — BAM! Er fährt in ein Seil das über die Straße gespannt ist und wird von seinem Bike geworfen. In Days Gone sind Hinterhalte fast nie gescriptede Events, sondern Teil eines dynamischen Open-World-Systems — Marauders können dich jederzeit und allerorts überfallen. Wenn ihr ihre Camps ausschaltet, kann das die Straßen sicherer machen, aber das ist nicht immer einfach. Glücklicherweise hat Deacon Zugang zu einem Arsenal an Fähigkeiten, Waffen, hergestellten Gegenständen, Fallen und ganz besonders unsere verschiedenen dynamischen Systeme.



Die schlechte Nachricht mit Freakers ist, dass Runner, Ragers, Schwärme und Horden dich töten und essen wollen. Die gute Nachricht: Sie wollen auch Marauders töten und essen. Letzte Jahr ist Deacon um sein Leben gelaufen, doch dieses Jahr benutzt er eine Horde als Waffe gegen ein Marauder-Camp. Die Möglichkeiten sind fast endlos und ein wichtiger Teil unseres strategischen Sanbox-Kampfes.

Mit echten Überraschungen konnte Sony Interactive Entertainment bei seiner gestrigen E3-Präsentation zwar nicht punkten, dafür gab es weitere Gameplay-Einblicke in bereits angekündigte Blockbuster, wie God of War oder Spider-Man , welche in diesem oder den kommenden Jahren für die PlayStation 4 erscheinen werden. Eines dieser Spiele istvom amerikanischen Bend Studio, das im vergangenen Jahr erstmals vorgestellt wurde. Diesmal haben die Entwickler einen anderen Gameplay-Part in den Fokus ihres postapokalyptischen Open-World-Abenteuers gerückt, das "in der wunderschönen Hochwüste des pazifischen Nordwestens, zwei Jahre nachdem die Pandemie die Welt verändert hat" angesiedelt ist. Während die Hauptfigur Deacon St. John in der letztjährigen Gameplay-Demo noch einer Horde im Kampf gegenüberstand, geht es diesmal kontrollierter zur Sache. Days Gone erscheint exklusiv für die PlayStation 4 - wann dies der Fall sein wird, ist bisher leider noch nicht bekannt.