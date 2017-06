Marvel vs. Capcom: Infinite - Demo-Version & weitere Charaktere bestätigt

Mit der Veröffentlichung der neuen Story-Demo können Fans nun tiefer denn je zuvor in MARVEL VS. CAPCOM: INFINITE eintauchen. Diese spannende cinematische Erfahrung versetzt Spieler in die Rolle eines erbitterten Kampfes, wenn Helden beider Universen zusammenkommen, um Ultron Sigma, die vereinigte Form der Roboter-Schurken Ultron und Sigma, davon abzuhalten, alles biologische Leben in den neu verschmolzenen Welten von Marvel und Capcom zu infizieren. Mit der Zukunft ihres Universum in der Waagschale, müssen die Helden den wahnsinnigen Titanen Thanos, den bösesten Bösewicht des Marvel-Universums, um Hilfe ersuchen… Können sie ihm trauen?



Jeder neu hinzugefügte Charakter, darunter auch der Franchise-Neuling Gamora, bietet einzigartige Fähigkeiten und ikonische Special Moves. Sie ergänzen die 14 zuvor angekündigten Charaktere und kämpfen zusammen, um die neue, tödliche Bedrohung zu stoppen. Sämtliche MARVEL VS. CAPCOM: INFINITE-Action findet in neuen, aber nicht unbekannten Umgebungen statt: Berühmte Locations aus den Marvel- und Capcom-Universen verschmelzen als Teil von Ultron Sigmas hinterhältigem Plan. Dazu zählen auch "Knowmoon," eine Kombination aus dem Außenposten Knowhere aus dem Marvel-Universum und Third Moon aus der Strider-Series, "Xgard," ein Mix aus Thors Heimat Asgard und Abel City aus der Mega Man X-Serie, und viele weitere.



Auf einer Vision beider Unternehmen basierend, bietet MARVEL VS. CAPCOM: INFINITE frei formbare 2 vs 2-Team-Kämpfe in einer breiten Auswahl spannender und leicht zugänglicher Einzelspielermodi sowie reichhaltiger Multiplayer-Inhalte, die sich allesamt an langjährige Fans sowie neue Spieler gleichermaßen richten. Zusätzlich zur cinematischen Story-Erfahrung bieten die Einzelspieler-Modi Arcade, Training und Mission sowie die vielen Multiplayer-Angebote beeindruckende Erfahrungen und unendliche Gameplay-Möglichkeiten für Spieler aller Erfahrungsstufen. Durch den Einsatz der mächtigen Infinity Stones wird das individuelle Spielgeschehen deutlich vertieft, und der Kampfverlauf durch elementare Kräfte wie Zeit, Kraft, Raum und Realität deutlich beeinflusst.

Capcom hat heute, wie vergangene Nacht im Rahmen der E3-Präsentation bei Sony angekündigt, eine spielbare Story-Demo seines kommenden Action-Fighting-Spielsveröffentlicht. Die Demo könnt ihr euch gleichermaßen für eure PlayStation 4 oder Xbox One in den jeweiligen Stores herunterladen, und erhaltet dadurch "einen ersten Einblick in den nicht nur von Fans erwarteten Story-Modus – der erste seiner Art in der Geschichte der Reihe". Parallel dazu hat Capcom auch weitere Marvel- und Capcom-Charaktere bestätigt, die sich dem Kampf gegen Oberbösewicht Ultron Sigma stellen werden: Thanos, Gamora, Nova und Doctor Strange vom Team Marvel und Dante, Zero, Spencer und Arthur aus dem Capcom-Kader. Marvel vs. Capcom: Infinite erscheint am 19. September für PC, PlayStation 4 und die Xbox One.