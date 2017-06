Moss - Putziges Action-Adventure für PlayStation VR vorgestellt

Tam Armstrong, Polyarc Games:



Moss erzählt die Geschichte des ersten Abenteuers einer ungewöhnlichen Heldin namens Quill — eine kleine Maus aus einer abgelegenen Siedlung, die der Schlüssel zu einer weitaus größeren Handlung wird. Eines Tages findet sie im Wald einen geheimnisvollen Stein. Alte Magie wird geweckt und bindet euch zusammen in einer außergewöhnlichen Allianz. Im Gameplay sind Quills Fähigkeiten komplementär zu euren. Sie führen ihre Handlungen durch vertraute Action-Abenteuer-Kontrollen, während ihr direkt das Spielfeld manipuliert. Gegenseitige Kommunikation und gemeinsame Siege werden eure Verbindung zueinander und gemeinsame Entschlossenheit verstärken.



Wir sind so stolz auf diesen Trailer, unsere Demo und die Welt, die wir erschaffen. Wir glauben, dass es ein Spiel für alle ist – frühe VR-Fans, Casual-Gamer oder wirklich jedem, der auf der Suche nach einer spannenden neuen Erfahrung ist. Aber es liegt noch eine Menge Arbeit vor uns, um Moss zu seinem vollen Potenzial zu bringen. Und wie Quill, wir brauchen euch an unserer Seite auf dieser Reise. Also bitte, lasst uns wissen was ihr denkt!

Kleine Maus ganz groß. Ähnlich wie der Fuchs aus Tunic konnte sich auch die Maus ausam gestrigen Abend zwischen all den lautstarken Blockbustern behaupten. Das Action-Puzzle-Adventure von Polyarc Games wurde im Rahmen des PlayStation VR Blocks auf der E3 2017 vorgestellt und schickt euch noch in diesem Jahr in ein spaßiges Abenteuer auf der PlayStation 4. Tam Armstrong, Entwickler & Mitbegründer des jungen Studios aus Seattle, stellt euch Moss kurz vor: "Wir freuen uns, euch in die Welt von Moss zu entführen, wo ihr sowohl die Heldin Quill mit dem Controller leitet, als auch direkt mit der Umgebung interagieren könnt. Wir hoffen, dass Moss ein reihhaltiges und unterhaltsames Spiel ist, das sowohl VR-Fans anspricht, als auch etwas Ansprechendes für alle bereithält, die diese Magie noch nicht für sich entdeckt haben".