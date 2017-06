Tunic - Erste Gameplay-Eindrücke zum fuchsigen Zelda-like Abenteuer

TUNIC is an action adventure about a tiny fox in a big world. Explore the wilderness, discover spooky ruins, and fight terrible creatures from long ago.

Zwischen all den Blockbustern und bombastisch in Szene gesetzten Platzhirschen, bietet die E3 2017 in Los Angeles scheinbar auch Raum für kleine Titel - nicht nur im Rahmen eines Indie-Lineup-Trailers, wie bei Microsoft. Der Indie-Entwickler und Publisher Finji ( Night In The Woods Overland ) nutzte die Gelegenheit, um während der PC Gaming Show das Action-Adventurevon Andrew Shouldice vorzustellen. Bisher war das Zelda-inspirierte Spiel mit dem Fuchs manchen vielleicht bereits als Secret Legend bekannt. Nun hat es mit Tunic seinen offiziellen Namen und einen ersten Gameplay-Trailer erhalten. Erscheinen soll Tunic für PC/Mac und Konsolen, weitere Neuigkeiten sollten in nächster Zeit zu erwarten sein.