Xenoblade Chronicles 2 - Umfangreiche Gameplay-Demo zum Action-RPG

Erkunde einen riesigen Ozean aus Wolken, in dem die letzten Überlebenden einer Zivilisation auf den Rücken riesiger Titanen leben. Erlebe die Geschichte von Rex und der "Klinge" Pyra, einem mysteriösen Wesen, das ihm große Macht verleiht. Sucht gemeinsam nach Pyras Heimat Elysium, dem Paradies der Menschheit.



Erkunde gigantische Titanen, auf denen verschiedene Zivilisationen in riesigen Regionen leben, die es zu entdecken gilt. Verbünde dich mit mächtigen Klingen, die dir unvorstellbare Macht verleihen. Erlebe ein neuartiges Kampfsystem, das auf den Stärken von Xenoblade Chronicles und Xenoblade Chronicles X aufbaut.

Im Winter können Action-RPG-Fans in das neue Abenteuer von Monolith Soft eintauchen und sich dabei "in einer brandneuen Welt auf eine epische Reise nach Elysium" begeben.wurde Anfang des Jahres bei der offiziellen Vorstellung der Nintendo Switch angekündigt und nun im Rahmen der E3 2017 näher vorgestellt. Neben einem frischen Trailer, den ihr anbei bestaunen könnt, widmeten sich die Japaner in einer rund 40-minütigen Gameplay-Demonstration nochmals ganz ausführlich mit Xenoblade Chronicles 2 und liefern allen interessierten Spielern damit tiefere Einblicke. Xenoblade Chronicles 2 soll noch in diesem Jahr exklusiv für die Nintendo Switch erscheinen.