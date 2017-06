Unruly Heroes - Vielversprechender Action-Plattformer enthüllt

Unruly Heroes is an action-adventure platformer game. Inspired by the famous Chinese legend, ‘A journey to the west’, better known as the Monkey King legend, the game will make you live a fantastic and unforgettable experience. The game can be played in coop up to 4 players, but you can decide to play online in fierce Player vs Player modes! Who will be your favorite character?



Magic Design Studios: The company consists of industry veterans. The core team members have been engaged in research and development in the game industry for more than 10 years, covering all aspects of product development. The original team has worked together on many different types of multi-platform game projects like "Prince of Persia", "Assassin's Creed", "Rayman", "Raving Rabbits", "Ghost Recon", "Splinter Cell" and many other series. The company is based in France where we have a number of market success and best-selling game development experience, advanced team management and first-class R & D technology.

Wer die diesjährige Xbox-E3-Präsentation von Microsoft im Allgemeinen und den ID@Xbox-Trailer im Speziellen aufmerksam verfolgt hat, wird darin womöglich bereits (mindestens) einen bisher unbekannten Titel erkannt haben.ist einer davon und nach seiner offiziellen Ankündigung womöglich bereits jetzt ein kleiner Geheimtipp. Das französische Entwicklerteam des Magic Design Studios legt die Geschichte von "Die Reise nach Westen" neu auf und präsentiert einen Action-Plattformer, der durch ein fantastisches Artdesign im Stile eines Ori von den Moon Studios mit Anleihen der Rayman-Serie besticht.Informationen zum Spiel selbst sind bisher rar gesät, sicherlich sind die Entwickler, dessen Kernteam sich aus erfahrenen Mitgliedern zusammensetzt, welche bereits an Serien wie "Prince of Persia", "Assassin's Creed", "Rayman", "Raving Rabbits", "Ghost Recon" oder "Splinter Cell" mitgewirkt haben, derzeit fleißig auf der E3 in Los Angeles unterwegs. Der nachstehende Debüt-Trailer sieht schon mal vielversprechend aus. Die Veröffentlichung von Unruly Heroes soll im kommenden Jahr für PC, PlayStation 4, Xbox One und die Nintendo Switch erfolgen.