The Swords of Ditto - Gameplay-Video zum Roguelike-RPG-Adventure

The Swords of Ditto ist eine kompaktes Action-RPG, das für jeden neuen Helden im Kampf gegen den bösen Mormo ein einzigartiges Abenteuer erschafft. Erforsche während dem Kampf gegen die dunkle Boshaftigkeit eine schöne aber gleichzeitig gefährliche Oberwelt, durchquere fordernde Dungeons und verbessere die Fähigkeiten deines Helden in einem bezauberndem Dorf.



Wer sich auf das Schwert von Ditto einlässt, der kann sogar einen Freund für unvergessliche Coop-Abenteuer mitbringen und trifft liebenswerte Figuren, findet sagenhafte Schätze und erlebt wahrlich heroische Kämpfe.



Spieler werden einer der legendären Helden der Insel Ditto und kämpfen sich alleine oder mit einem Begleiter durch ihr individuelles Abenteuer. Dabei verläuft jede Geschichte anders – da sowohl Erfolge als auch das mögliche Scheitern vom Spiel aufgezeichnet werden und dann auf folgende Abenteuer eine direkte Auswirkung haben.



Wer den fiesen Mormo in einem Durchlauf besiegt, der beschert der kommenden Helden-Generation ein fröhlicheres Land. Wer den Kampf verliert, der muss zusehen, wie sich später die Dunkelheit der Insel ermächtigt. Die Helden finden zudem die Monumente und sogar die Ausrüstung ihrer Vorgänger – und können diese für ihre Abenteuer mitnehmen.

Gemeinsam mit Devolver Digital hat das britische Entwickler-Studio One Bit Beyond, welches durch Jonathan "Bidds" Biddle, den ehemaligen Creative Director von Curve Studios, gegründet wurde, zur E3 2017 sein neuestes Projekt enthüllt:. Während der Ankündigungs-Trailer bereits erste Eindrücke gewährt, liefert man nun mit einem ersten, rund 12-minütigen Gameplay-Video der E3-Demo tiefere Einblicke. Gleichzeitig stellt man damit auch klar, dass man sich nicht von der niedlichen Cartoon-Optik täuschen lassen sollte, denn im Kern ist The Swords of Ditto ein Roguelike Permadeath-Adventure.Stirbt euer Held, erhaltet ihr ein Denkmal und es vergehen 400 Jahre (nicht in Echtzeit), bis ein neuer Held gerufen wird. Die Zeit hat natürlich auch die Insel und damit eure Spielwelt verändert, ein neues Abenteuer beginnt. Im finalen Spiel wollen die Entwickler zudem ein weiteres Gimmick einbauen, "das nicht nur die Beschaffenheit der Insel verändert, sondern auch die Optik - abhängig davon, wie gut sich euer gefallener Held geschlagen hat. So wird bei minder guter Heldenarbeit die Insel düsterer und die Gegner grauenhafter". Erscheinen soll das Spiel Anfang 2018 für PC und die PlayStation 4, dann kann man allein oder gemeinsam mit einem lokalen Koop-Gefährten in das Abenteuer starten.