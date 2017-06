Diablo III: Reaper of Souls - Der Totenbeschwörer kehrt Ende Juni zurück

Wie die Gedärme einer frischen Leiche steckt auch das Paket Rückkehr des Totenbeschwörers voller Überraschungen, die allen angehenden Meistern der dunklen Künste das Herz höher schlagen lassen:



Der halb geformte Golem als Gefährte im Spiel

Das Accessoire Schwingen des Kryptawächters

Zwei zusätzliche Charakterplätze

Zwei Beutetruhenfächer (nur PC)

Totenbeschwörerporträt, -banner, -siegel und -verzierung sowie Blutmeisterflagge

"Spieler bitten uns oft darum, ihre Lieblingscharaktere aus unseren klassischen Spielen zurückzubringen. Aber nur wenige Klassen werden so oft angefragt wie der Totenbeschwörer", so Mike Morhaime, CEO und Mitbegründer von Blizzard Entertainment. "Wir haben sehr viel Liebe in die Neugestaltung des Totenbeschwörers gesteckt und hart daran gearbeitet, die Essenz der Klasse beizubehalten und gleichzeitig alle neuen Möglichkeiten von Diablo III zu nutzen."



Konsolenspieler, die noch nicht die Gelegenheit hatten, Diablo III auszuprobieren, können sich die Eternal Collection für PlayStation 4 oder Xbox One sichern, die Rückkehr des Totenbeschwörers, Diablo III und die preisgekrönte Erweiterung Reaper of Souls enthält. Diese riesige Sammlung bietet den perfekten Einstieg für alle Spieler, die das von vielen als beste Spielerlebnis für kooperatives Spielen im Wohnzimmer bezeichnete Spiel noch nicht selbst ausprobieren konnten.

Blizzard Entertainment hat den Releasetermin für die "Rückkehr des Totenbeschwörers" Erweiterung zuverkündet. Demnach kehrt der Necromancer amnach Sanktuario zurück. Das Zusatzpaket erscheint zeitgleich für PC, PlayStation 4 und die Xbox One. Für die Konsolen bietet Blizzard zudem mit der Eternal Collection ein neues Paket an, das neben dem Hauptspiel, auch die Erweiterung Reaper of Souls und das neue Zusatzpaket enthalten wird. Sie wird für begrenzte Zeit zu einem besonderen Einführungspreis von 39,99 Euro (regulär 69,99 Euro UVP) für Mitglieder von PlayStation Plus bzw. Xbox Live Gold erhältlich sein, die neue Erweiterung "Rückkehr des Totenbeschwörers" kostet 14,99 Euro."Totenbeschwörer, wie die geheimnisvollen Priester von Rathma genannt werden, hatten ihren ersten Auftritt im von Kritikern gefeierten Diablo II, in dem Millionen von Spielern unaufhaltsame Armeen von untoten Dienern befehligten. In Diablo III: Reaper of Souls beschützen diese talentierten Frauen und Männer die Menschheit mit den Mächten von Blut und Knochen und verwandeln die leblosen Leichen gefallener Gegner in untote Diener – oder sie lassen sie ganz einfach explodieren, denn das macht ja auch Spaß".