Pillars of Eternity - Konsolen-Edition des Rollenspiels erscheint im August

"Paradox beweist seine Hingabe für die Fans erneut, egal, wo und wie diese spielen", so Johan Sjöberg, CPO von Paradox Interactive. "Erlebnisse wie die in Pillars of Eternity sind es, die Paradox als Unternehmen definieren: reichhaltig, mit hohem Wiederspielwert und sehr persönlich. Es wird keine zwei Spieler geben, die genau die gleiche Reise durch die Geschichte von Pillars machen. Jeder sollte Zugang zu diesen Spiele-Ikonen haben, deshalb haben wir mit Partnern zusammengearbeitet, um sie mit den Spielern auf den Plattformen ihrer Wahl zu teilen."



Pillars of Eternity ist ein von klassischen Titeln wie Baldur’s Gate, Icewind Dale und Planescape: Torment inspiriertes Rollenspiel, es wartet mit einer originellen Welt und einem Spielsystem auf, die das traditionelle Computer-RPG-Erlebnis hervorruft und noch verbessert. Die Complete Edition, die von Paradox Arctic für Konsolen angepasst und von 505 Games im Einzelhandel vertrieben wird, bietet ein verbessertes Benutzerinterface und eine neu designte Steuerung, um für ein erstklassiges Erlebnis auf dem großen Bildschirm zu sorgen, per intuitivem Einsatz des Controllers leicht zu steuern.



Die Pillars of Eternity: Complete Edition bietet:



Die preisgekrönte Handlung und das Artwork von Pillars of Eternity, dazu die erweiterte Welt und den Inhalt von The White March: Parts I & II



Zahllose Möglichkeiten bei der Charaktererstellung, von Rassen und Klassen bis hin zu Charakterhintergründen, die die eigene Geschichte vorantreiben



Ein episches Universum, das es zu erkunden gibt, voller faszinierender Mitspieler und Begleiter, eine Vielzahl von Fraktionen im Spiel, sowie eine liebevoll gerenderte Welt, die man durchstreifen kann



Neue Benutzeroberfläche und Steuerung, von Grund auf neu designt, um das Pillars of Eternity-Erlebnis zu präsentieren wie noch niemals zuvor

Paradox Interactive und Obsidian Entertainment bringen das Rollenspielim August als "Complete Edition" auf die Konsolen. Während das Entwicklerstudio derzeit bereits fleißig an der Fortsetzung Pillars of Eternity 2: Deadfire arbeitet, wurde das Debütwerk der Reihe "für die Konsolenspieler mit auf Controller ausgelegtem Gameplay und Menüoberfläche neu designt" und erscheint hierzulande amfür die PlayStation 4 und Xbox One - neben dem Hauptspiel sind auch die beiden Erweiterungen "The White March – Part I & II" enthalten. Die Distribution der Handelsversion übernimmt dabei 505 Games.