.Hack//G.U. Last Recode - Remaster der Action-RPG-Serie angekündigt

.hack ist ein Multimedia-Franchise, das vom berühmten japanischen Entwickler CyberConnect2 entworfen und entwickelt wurde. Bestehend aus Videospielen, Animes, Romanen und Manga, konzentriert sich die Welt von .hack auf die mysteriösen Ereignisse im Universum des sehr beliebten, massiven Multiplayer-Rollenspiels namens "The World". .hack//G.U. beginnt direkt im Anschluss der Ereignisse der ursprünglichen .hack Serie, wobei die Spieler die Rolle von Haseo übernehmen. Dieser spürt einen mächtigen Player Killer namens Tri-Edge auf, der den im Spiel erstellten Avatar seiner Freundin Shino getötet hatte und sie im realen Leben in ein Koma versetzte.



.hack//G.U. Last Recode wird zusätzlich zur .hack//G.U. Trilogie außerdem eine verbesserte Kampf-Balance und Spielsteuerung beinhalten, um ein optimales Erlebnis zu liefern. Zudem gibt es einen neuen Cheat-Modus, der es Spielern, die einfach die Geschichte genießen wollen, ermöglicht, das Spiel mit maximalen Attributen zu starten.



"Die .hack Serie gehört zu den renommiertesten Serien in der Geschichte und wir freuen uns, dieses maßgebliche Erlebnis für diejenigen, welche die Originalspiele liebten, und diejenigen, die sie noch nicht erlebt haben, bekanntzugeben", meinte Antoine Jamet, Brand Manager Bandai Namco Entertainment Europe.

Bandai Namco Entertainment hat dieser Tage mitein Trilogie-Remaster der Action-RPG-Serie angekündigt und vereint darin die .hack//G.U. Abenteuer: Vol. 1//Rebirth, Vol. 2//Reminisce und Vol. 3//Redemption. Mit aktualisierter 1080p Auflösung, 16:9 Breitbildformat und 60 FPS Bildrate, verbesserter Gameplay-Balance und zusätzlichen Features, die in den kommenden Monaten bekannt gegeben werden, kann man den einst für PlayStation 2 veröffentlichten Klassiker noch in diesem Jahr auf der PlayStation 4 und PC über Steam starten. ".hack//G.U. Last Recode mit all seinen neuen Features wird Fans die Möglichkeit geben .hack//G.U. zu erleben wie nie zuvor!", so der Publisher.