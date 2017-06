NHL 18 - Connor McDavid ist neuer Coverstar des Eishockey-Sportspiels

Durch die Creative-Attack Steuerungen und dem brandneuen Defensive-Skill-Stick präsentiert NHL 18 das Tempo, den Skill und die Kreativität der heutigen, jungen NHL. Während der neue 3-gegen-3 NHL THREES-Modus rasante Action bietet, können Spieler im Franchise-Modus dank des neuen Expansion Draft erstmals die Vegas Golden Knights spielen oder ihr eigenes 32. NHL-Team erstellen und draften. Eine vollständige Liste der neuen Features von NHL 18 ist auf der offiziellen Website zu finden.



Fans können sich ab jetzt für die öffentliche Beta von EA SPORTS NHL 18 registrieren, welche am 25. Juli 2017 startet. Insgesamt werden drei verschiedene Modi spielbar sein: NHL THREES, EA SPORTS Hockey League und Online Versus. Weitere Details und Informationen zur Registrierung sind auf www.easports.com/de/nhl/beta erhältlich.



"Der Eishockeysport befindet sich gerade im Umbruch. Eine neue Generation junger Spieler bringt mehr Tempo, Talent und Kreativität denn je in das Spiel", sagte Sean Ramjagsingh, Lead Producer, NHL 18. "NHL 18 fängt alles ein, was die neue NHL so ausmacht. Während die Creative-Attack Steuerungen alle spektakulären Moves ermöglicht, die sich die Spieler vorstellen können, erweitert NHL THREES das Spiel um das Tempo und die Aufregung einer 3-gegen-3-Partie."

Electronic Arts hat im Rahmen der NHL Awards 2017 den neuen Coverstar für den neuesten Ableger seiner Eishockey-Sportspiels vorgestellt. Connor McDavid wurde demzufolge nicht nur mit der "Art Ross Trophy" (wird an den Spieler mit den meisten Scorerpunkten verliehen) ausgezeichnet, sondern kürt demnächst auch das Cover von. "Auf dem Cover von NHL 18 zu sein, ist eine unglaubliche Ehre", so Connor McDavid von den Edmonton Oilers. "Seit ich ein Kind war, habe ich EA SPORTS NHL jedes Jahr gespielt. Auf dem Cover zu erscheinen, was vor mir so viele Spieler, die ich respektiere und bewundere geschafft haben, ist extrem aufregend. Ich kann es kaum erwarten, NHL 18 zu spielen." Wer es ebenfalls nicht erwarten kann, NHL 18 erscheint am 15. September für PlayStation 4 und Xbox One und bietet neben der Standard-Version auch eine "Young Stars Edition" und "Young Stars Deluxe Edition" mit zusätzlichen Extras und der Möglichkeit früher in das Spiel einzusteigen.