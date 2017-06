Beyond Good & Evil 2 - Michel Ancel gewährt frische Ingame-Eindrücke

Journey to System 3, for the prequel to one of Ubisoft’s most beloved games! Fight alongside unforgettable characters in a stunning new solar system, as you struggle for freedom and the right to determine your own fate among the stars. Play the adventure by yourself or with friends in a vast and seamless online playground.



Beyond Good and Evil 2 is the spiritual successor to the cult classic, a prequel that will transport players into a profoundly multicultural world, capturing the spirit of the original with grandiose decors and intense dramas that play out across a vast universe. Through the Space Monkey Program, Ubisoft Montpellier will be developing the game alongside its community of fans.



System 3 has become the center of interstellar trade and colonization in the Milky Way of the 24th century, thanks to the creation of Hybrid slaves. While private enterprises fight over resources and power, the first colonists weave together the rich and diverse spiritual and cultural heritages of Old Earth to give meaning to their existence. In this new era of piracy, we will rise from lowly pirate to legendary captain at the helm of massive star-faring vessels, adventuring alongside crews of colorful characters to fight for freedom and the right to determine our own fate among the stars!



Auf der diesjährigen E3 Expo in Los Angeles zelebrierte Ubisoft mit einem Cinematic-Trailer die offizielle Ankündigung von, hielt sich im Anschluss jedoch mit weiteren Details hinsichtlich der Plattformen und eines möglichen Releastertermins zurück. Nun haben Ubisoft Montpellier mit Frontmann Michel Ancel ein umfangreiches Video veröffentlicht, in dem euch der Rayman-Erfinder anhand von In-Engine Material nicht nur die neue Game-Engine für das Projekt, sondern auch seine Vision des neuen Beyond Good & Evil Abenteuers vorstellt. Wer von Anfang an dabei sein will, sollte sich beim Space Monkey Programm registieren - dem Beta-Programm von BGE2.