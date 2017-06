Warriors All-Stars - Neuer Trailer stellt Kampfsystem & Setsuna-Clan vor

Das erweiterte Kampfsystem in Warriors All-Stars verbindet den einzigartigen Charakter jedes einzelnen Champions mit dem Markenzeichen der Warriors-Serie – der Kampf Einer-gegen-Tausend. Spieler rekrutieren bis zu vier Krieger, um gemeinsam zu kämpfen und spezielle Angriffe wie den spektakulären Musou Rush auszulösen. Mit dieser Spezialattacke werden Gegner in der direkten Umgebung mit einem Schlag vernichtet. Die ausgewählten Begleiter können jederzeit beschworen werden, um dank einzigartiger Hero-Skills einen Spezialangriff zu starten oder Überstützung in brenzligen Situationen zu bekommen. Einige dieser Hero-Skills können nacheinander ausgeführt werden, um Combo-Skills zu erzeugen – was einen gewaltigen Einfluss auf den Ausgang der Schlacht hat und nicht vergessen werden sollte.



Spieler können in Warriors All-Stars ihre Verbündeten auch während eines Kettenangriffs herbeirufen, um durch Hero-Combos noch mehr Schaden zu erzeugen. Diese mächtigen Angriffe kommen zum Abschluss einer erfolgreichen Angriffssequenz zum Einsatz und vereinen alle alliierten Krieger zu einem verheerenden gleichzeitigen Angriff. Hero-Chains dagegen ketten die Attacken einzelner Krieger aneinander und geben Spielern währenddessen volle Kontrolle über jeden der beschworenen Helden. Das Brave-Rating belohnt solche Angriffe, indem es die Beziehungen unter den einzelnen Helden und die offensiven und defensiven Fähigkeiten verbessert. Sobald das Brave-Rating ein gewisses Niveau erreicht hat, werden eindrucksvolle Awakening-Skills freigeschaltet, die verheerende Angriffe auf jeden starten, der sich in den Weg stellt.

Nachdem Koei Tecmo kürzlich bereits dem Tamaki-Clan einen eigenen Trailer spendiert hat, folgen nun weitere actionreiche Bewegtbilder aus. Diesmal präsentiert man "die zahlreichen Verbesserungen des bewährten Gameplays der Warriors-Serie und stellt die Mitglieder des Setsuna Clans vor. Neben Prinz Setsuna kämpfen Kasumi, Honoka und Marie Rose aus Dead Or Alive, Arnice und Christophorus aus Nights of Azure, Laegrinna und Millennia aus der Deception-Serie, Nobunaga Oda aus Nobunaga’s Ambition und Rio aus Rio Seite an Seite". Warriors All-Stars erscheint hierzulande am 1. September für PC und PlayStation 4.