Assassin's Creed: Rebellion - Strategie-RPG für Mobil-Geräte angekündigt

Assassin’s Creed Rebellion bietet euch nicht nur mehr als 40 Assassinen, sondern darüber hinaus auch die Gelegenheit, eine eigene Assassinen Bruderschaft aufzubauen, eine Festung zu verwalten und in geheimen Missionen verdeckt gegen die Templer anzutreten. Rekrutiert vertraute Assassinen wie etwa Ezio, Aguilar, Shao Jun, Claudia und Machiavelli zusammen mit über 20 neuen freischaltbaren Charakteren, die exklusiv für Assassin’s Creed Rebellion entwickelt wurden. Dank einer neuen Version des Animus die es ermöglicht, die Erinnerungen diverser Assassinen miteinander zu kombinieren, könnt ihr sowohl mit brandneuen als auch den berühmtesten Assassinen spielen.



In Assassin’s Creed Rebellion werdet ihr zurück nach Spanien versetzt, zum Höhepunkt der Inquisition. Hier müsst ihr nun das Hauptquartier eurer Bruderschafft mit neuen Räumen ausstatten, welche eurer Bruderschaft gestatten zu trainieren, aber auch neue Gegenstände und Ausrüstung zu entwickeln. Mit jedem weiteren Level den eure Bruderschaft erreicht, werden weitere Räume verfügbar, die euch neue Optionen bieten, mit denen ihr eure Festung aufwerten könnt.



Eure Festung dient als Operationsbasis für die verdeckten Operationen zu denen ihr jeweils 3 Assassinen entsenden könnt. Es gilt die unterschiedlichen Fähigkeiten und Charaktere so zu optimieren, wie es für die jeweilige Mission am besten ist. Die Weise auf die ihr eure Bruderschaft weiterentwickelt, kann also massive Auswirkungen auf das Gameplay haben. Aber auch die von euch gewählten Missionsarten haben Auswirkungen auf die weitere Entwicklung eurer Assassinen: Durch Standard-Missionen werdet ihr weitere Rohstoffe erhalten und eure Assassinen weiter aufwerten können, wohingegen Beute-Missionen euch mit Material versorgen, aus denen ihr neue Gegenstände fertigen könnt. Neue Assassinen können zudem über DNA-Fragmente innerhalb der Story- oder Legacy Missionen freigeschaltet werden.

Während Ubisoft mit Assassin's Creed: Origins , das offiziell zur diesjährigen E3 in Los Angeles angekündigt und vorgestellt wurde, der langjährigen und erfolgreichen Action-Adventure-Reihe einen Neuanfang spendiert, bekommen auch Fans von Mobile-Games einen weiteren Ableger.ist ein Strategie-RPG für iOS- und Android-Geräte, das in Zusammenarbeit mit dem kanadischen Entwicklerstudio Behaviour Interactive ( Dead by Daylight ) entsteht, im 15. Jahrhundert spielt und noch in diesem Jahr erscheinen soll. Ein erster kurzer Teaser-Trailer liefert zumindest einen Blick auf den Stil des Spiels, weitere Details zum Free-to-Play-Spiel wurden im offiziellen Ubi.Blog veröffentlicht.