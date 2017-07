Past Cure - Story-Details zum Stealth-Action-Thriller

Packende Stealth-Missionen an der Grenze zwischen Wahnsinn und Realität: Nach jahrelangen Torturen in geheimen europäischen Anstalten ist der einstige Elite-Soldat Ian untergetaucht. In einem Versteck seines Bruder Markus und einzigen vertrauenswürdigen Kontaktes kämpft Ian nun tagtäglich mit den Folgen der militärischen Experimente, die ihm zwar beängstigende Fähigkeiten, wie das Verlangsamen der Zeit und Telepathie, dem sogenannten "Mindfly" verliehen, ihn aber auch in den Wahnsinn und an die Grenze zwischen Albtraum und Realität führen.



Ian ist getrieben von Wahnvorstellungen und dem Wunsch, sich an seinen Peinigern zu rächen. Mit der Hilfe seines Bruders macht er sich seinerseits auf die Jagd nach den Hintermännern der Experimente, um der Ursache für seine Qualen auf den Grund zu gehen. Auf seinen Missionen erweisen sich seine neuen Fähigkeiten als äußerst hilfreich. Doch sie bergen auch Gefahren: Jeder Einsatz bringt Ian näher an den Rand des Wahnsinns und lässt die Grenzen zwischen den Realitäten verschwimmen. Immer wieder muss er sich gegen surreale Verfolger aus der Albtraumwelt zur Wehr setzen und es wird immer deutlicher, dass Ian nur dort seinen wahren Gegner finden wird.



Der Indie-Entwickler Phantom 8 schafft mit seinem Erstlingswerk PAST CURE ein Singleplayer-Spiel, das geschickt herausfordernde Stealth-Missionen mit Action-Sequenzen in Echtzeit kombiniert. In der Welt von PAST CURE bewegt sich der Spieler ständig zwischen zwei Dimensionen: Der Realität und einer angsteinflößenden Traumwelt – ein Spiel das auch beschrieben werden könnte als "Inception trifft auf John Wick trifft auf Fight Club".

Das junge Berliner Entwicklerteam Phantom 8 Studio arbeitet derzeit fleißig an seinem Debütprojekt, welches noch in diesem Jahr für PC und Konsolen erscheinen soll. Mit einem frischen Story-Trailer zum Action-Stealth-Thriller liefert man nicht nur Einblicke in die Hintergrundgeschichte, sondern auch frische Ingame-Szenen. "Die gezeigten Kampfanimationen erschuf das nur zehnköpfige Indie-Team durch aufwendigen Motion-Capture-Verfahren und mit der Hilfe von professionellen MMA-Kämpfern". Past Cure soll Ende des Jahres für PC, PlayStation 4 und die Xbox One erscheinen.