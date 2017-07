Horizon: Zero Dawn - Neues Update zum Open-World-Abenteuer verfügbar

Wir haben auch die aktualisierten Versionen von bestehenden Waffen und Outfits mit einem zusätzlichen Slot für Modifikationen hinzugefügt. Aber die sind nicht gerade billig und können euch einiges kosten!



Bevor ihr euch auf eine neue Mission begebt, könnt ihr den Schwierigkeitsgrad ganz nach eurem Geschmack einstellen. Für alle, die die ultimative Herausforderung suchen, haben wir "Ultraschwer" eingeführt. Mit dieser Einstellung werden die Sinne und das Verhalten der Maschinen erweitert, gleichzeitig wird die Regenerationsfähigkeit des Spielers eingeschränkt. Ein paar kleinere Tweaks gibt es auch noch. Spieler, die sich für den "Ultraschwer"-Modus entscheiden, können danach nicht mehr auf einen geringeren Schwierigkeitsgrad wechseln.



Neues Spiel+ umfasst außerdem zwei neue Trophäen und zusätzliche freischaltbare Inhalte wie die Möglichkeit, Gesichtsbemalung hinzuzufügen oder Aloys Fokus zu ändern.

Während viele Horizon-Fans sicherlich auf die Erweiterung " The Frozen Wilds " warten, haben Guerrilla Games ein neues Update zuveröffentlicht, das neben Verbesserungen auch die Optionen für "Neues Spiel+" und einen "ultraschweren" Schwierigkeitsgrad hinzufügt. "Mit Neues Spiel+ könnt ihr Aloys Abenteuer erneut erleben, ohne auf die Charakterentwicklung und euer angesammeltes Inventar verzichten zu müssen. Ihr könnt nur bis Level 50 spielen, habt aber weiterhin die Möglichkeit, während eures Abenteuers XP zu sammeln". Horizon: Zero Dawn ist seit dem 1. März exklusiv für die PlayStation 4 erhältlich, ein Termin für die erste Erweiterung "The Frozen Wilds" ist bisher nicht bekannt.