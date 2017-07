Destiny 2 - Open-Beta-Termin & exklusiver Blick auf den Social-Hub

In der Story von Destiny 2 liegt die letzte sichere Stadt der Erde in Trümmern und ist einem mächtigen neuen Feind und seiner Elitearmee, der Rotlegion, in die Hände gefallen. Jeder Spieler erstellt sich seinen eigenen Charakter, einen so genannten "Hüter", die auserwählten Beschützer der Menschheit. Als Hüter in Destiny 2 müssen die Spieler neue Fähigkeiten und Waffen einsetzen, um die Streitkräfte der Stadt wieder zu vereinen und geschlossen zurückzuschlagen, um ihre Heimat zurückzuerobern.



STRIKES - Infiltrieren Sie eine feindliche Festung mit 3 anderen Spielern und schalten Sie alle aktiven Bedrohungen aus. Kämpfen Sie an der Seite von Freunden oder finden Sie über das Spiel andere Mitspieler.

RAIDS - Stellen Sie einen Angriffstrupp aus 6 Leuten zusammen und nehmen Sie die ultimative kooperative Herausforderung in Destiny 2 an. Verdienen Sie sich im Kampf prestigeträchtige Waffen, Ausrüstungsgegenstände und Erfolge.

CLANS + GUIDE-SPIELE - Clans bieten Belohnungen und Erfahrung für den Abschluss von Aktivitäten mit Mitgliedern Ihres Teams. Verbünden Sie sich mit Freunden oder finden Sie neue. Mit Guide-Spielen können Einzelspieler Clans einberufen, um einen Raid, einen Dämmerungs-Strike oder ein kompetitives Spiel in den Prüfungen zu spielen.

STORY - Begeben Sie sich auf ein riesiges actionreiches Abenteuer und kämpfen Sie gegen die Rotlegion, die darauf aus ist, uns alle zu vernichten. Eroberen Sie unsere Heimat zurück, die letzte sichere Stadt der Erde.

JÄGER - Blitzschnell am Abzug und tödlich mit der Klinge. Die Jäger pirschen sich auf dem Schlachtfeld an ihre Feinde heran. Dabei ist ihnen kein Risiko zu hoch, wenn auch eine hohe Belohnung winkt ...

TITAN - Diese Bollwerke kann keine Kraft erschüttern. Die Titanen beschützen ihre Verbündeten und kämpfen an der Front, bis jeder Feind besiegt worden ist.

WARLOCK - Die Warlocks sind Krieger und Lichtgelehrte, die ein Arsenal tödlicher Geheimnisse in sich tragen. Auf dem Schlachtfeld können sie die Realität selbst bersten lassen.

- Die Warlocks sind Krieger und Lichtgelehrte, die ein Arsenal tödlicher Geheimnisse in sich tragen. Auf dem Schlachtfeld können sie die Realität selbst bersten lassen.

Während Activision und Bungie dieser Tage den Starttermin der offenen Beta zubestätigt haben, liefern die Kollegen von IGN in einem neuem, exklusiven Video auch gleich einen Blick auf den zukünftigen Social-Hub des MMO-Shooters. Diefindet demnach vom 21. bis zum 23. Juli für PlayStation 4 und Xbox One Spieler statt, während auf der PS4 ein Early-Access ab dem 18. Juli und auf der Xbox One ab dem 19. Juli besteht. "Die Destiny 2 Beta wird eine Vielfalt von Spielmöglichkeiten bieten, inklusive der ersten Kampagnenmission "Homecoming", kooperativen Aktivitäten in Form eines Strikes, und dem kompetitiven Mehrspieler-Modus". Destiny 2 erscheint am 6. September für PlayStation 4 und Xbox One. Ab dem 24 Oktober können auch erstmals PC-Spieler das Destiny-Universum betreten.