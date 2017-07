Assassin's Creed: Origins - Ubisoft stellt "Bücher & Comics"-Sortiment vor

Mit der breiter werdenden Sammlung veröffentlichter Werke strebt Ubisoft an, den Fans eine große Vielfalt an exklusiven Einblicken in die verschiedenen Welten zu ermöglichen. Die enorme Welt von Assassin’s Creed Origins wird erweitert und kann außerhalb des Spiels erkundet werden: Bayeks Jugend, die ersten Jahre des Assassinen-Ordens, das Artwork hinter der wunderschönen und geheimnisvollen Landschaft des alten Ägyptens und der offizielle Guide für Hardcore-Spieler.



Assassin’s Creed Origins Desert Oath , ein Roman geschrieben von Olivier Bowden in Zusammenarbeit mit dem Entwickler-Team, ist ein Vorläufer zu den Geschehnissen aus dem Spiel und wird diesen Herbst von Ubisoft und dem Panini Verlag veröffentlicht. Es zeigt den jungen Bayek, der in die Fußstapfen seines Vaters tritt und seine friedliche Heimatstadt Siwa verlässt, um nach Antworten zu suchen. Die Handlung folgt Bayeks Reise entlang des Nils und quer über ein Land in Aufruhr, während er den Gefahren und Mysterien des Pfads der Medjay entgegentritt.

Eine Miniserie, bestehend aus vier offiziellen Assassin’s Creed Origins Comics , geschrieben von Anne Toole und veröffentlicht von Titan Comics, wird die ersten Jahre des Ordens der Assassinen erkunden, neue Gebiete durchqueren und neue Charaktere sowie wichtige historische Figuren einführen.

The Art of Assassin’s Creed Origins , ein Art-Book, veröffentlicht von Titan Books, wird Leser in das alte Ägypten, einen der rätselhaftesten Orte der Geschichte, zurückversetzen. Die Leser werden Rätsel und vergessene Mythen erforschen und mehr über die Charaktere, Gegner, Waffen und majestätischen Landschaften des Spiels lernen. Durch eine gewaltige Sammlung von Kunstwerken, einschließlich Konzept-Skizzen, Stadtplänen, Charakterstudien und vollständig gerenderter Gemälde sowie durch Kommentare und Notizen der Künstler und Entwickler, können die Leser tiefer in die Welt von Assassin’s Creed Origins eintauchen.

Der offizielle Guide, das Lösungsbuch veröffentlicht von PRIMA Games, ist ein unverzichtbares Werkzeug für alle engagierten Spieler. Der Guide enthält einen allgemeinen Waffen- und Ausrüstungsratgeber, einen Walkthrough für 100 % Vervollständigung, sowie detailreiche Karten, auf denen alle Orte, Sammlerstücke und Ziele markiert wurden. Besitzer des offiziellen Guides werden zudem einen exklusiven Zugang zum mobilfreundlichen E-Guide erhalten, der speziell für eine Zweitbildschirm-Erfahrung optimiert wurde.

Ubisoft hat zum bald erscheinenden, dem neuesten Ableger der Assassins-Creed-Reihe, welcher euch nach Ägypten entführt und u.a. mit frischen Gameplay-Elementen überzeugen und gleichermaßen einen Neuanfang starten soll, sein umfangreiches Print-Line-Up vorgestellt. Im Herbst wird die Veröffentlichung des Action-Adventures demnach durch einen neuen Roman von Olivier Bowden, einer Comic-Miniserie von Anne Toole, dem "The Art of Assassin’s Creed Origins" Artbook und einem offiziellen Lösungsbuch zum Spiel begleitet. "Die Werke werden es den Fans der Serie erlauben, weiter in die Welt einzutauchen und ihr Wissen über das Spiel und seine Geschichten zu vertiefen." Assassin's Creed Origins erscheint am 27. Oktober in verschiedenen Editionen für PC, PlayStation 4 (Pro) und die Xbox One (X). Falls Geld keine Rolle spielt, solltest du dir die limitierte "Dawn of the Creed Legendary"-Collector's Edition für 799,- Euro genauer anschauen