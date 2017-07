Star Wars: Battlefront 2 - Termin & Details zur Multiplayer-Beta

Erleben Sie ein neues Battlefront-Erlebnis aus der erfolgreichsten Star Wars-HD-Spielereihe aller Zeiten. Kämpfen Sie sich in der Starkiller-Basis durch Wellen von Gegnern und zwingen Sie diese mit Ihrem Lichtschwert in die Knie. Stürmen Sie mit Ihren Kameraden und der Feuerkraft Ihrer AT-ATs im dichten Dschungel von Yavin 4 eine versteckte Rebellenbasis. Attackieren Sie im Weltraum mit einer X-Flügler-Staffel einen riesigen Sternenzerstörer der Ersten Ordnung. Oder schlüpfen Sie in die Rolle eines neuen Star Wars-Helden – der imperialen Elitesoldatin Iden – und entdecken Sie eine emotionale und packende, 30 Jahre umspannende, Singleplayer-Story.



Erleben Sie opulente und lebendige Star Wars Multiplayer-Schlachtfelder aus drei Epochen: der Prequel-, der Original- und der neuen Trilogie. Individualisieren Sie und verbessern Sie Ihre Helden, Raumjäger oder Truppler mit einzigartigen Fähigkeiten, die Sie im Kampf einsetzen können. Reiten Sie auf Tauntauns oder übernehmen Sie Panzer und Speeder. Vernichten Sie gigantische Sternenzerstörer und setzen Sie die Macht ein, um gegen legendäre Charaktere wie Kylo Ren, Darth Maul oder Han Solo zu bestehen, während Sie Ihre Rolle in einem Spielerlebnis einnehmen, das von zeitlosen Star Wars-Filmen aus 40 Jahren inspiriert ist. Bestimmen Sie die Reise Ihres eigenen Star Wars-Helden.

Electronic Arts und DICE haben eine offene Multiplayer-Beta zuangekündigt, welche amstarten wird - Vorbesteller erhalten einen zusätzlichen Bonus und können bereits zwei Tage früher in den Star-Wars-Shooter hineinschnuppern. Im Fokus der Beta, die bis zum 9. Oktober andauern wird, steht der Angriff auf Naboo, den man bereits in der diesjährigen E3-Präsentation präsentiert hat . Darüber hinaus ist ein Starfighter-Angriff geplant, der während der Original-Trilogie angesiedelt ist - Details hierzu will man aktuell jedoch noch nicht verraten, diese sollen zur gamescom 2017 in Köln enthüllt werden. Star Wars Battlefront II erscheint am 17. November für PC, PlayStation 4 und die Xbox One.