Iron Crypticle - Twin-Stick-Shooter mit RPG-Elementen vorgestellt

Die prächtigen Königlichen Schätze von Cryptonia wurden gestohlen! Nun müssen die lausigen Ritter des Königs ihre Rüstung überwerfen und in die alten Krypten des Palastes hinabsteigen, um diese GOLDENEN GOLDSTÜCKE zurückzuholen!



Mach dich bereit für GRUSELIGE Arcade Action in diesem heldenhaften Twin-Stick Dungeon Shooter des Mittelalters. Bis zu 4 Spieler (lokales Co-op) können zusammen kämpfen und alle möglichen Arten von Ghulen und Feinden das Fürchten lehren.



Schnapp dir die Beute und vertilge Unmengen an Essen, um deine EP zu vergrößern. VERBESSERE deine Fähigkeiten, um für die Herausforderungen der Kellergewölbe gewappnet zu sein! SCHALTE neue Waffen und magische Gegenstände FREI, während du Fortschritt erzielst. Sammle magische Kampfhandschuhe, um deine explosive ATOMFAUST zu stärken!

Die Aqua-Kitty -Macher von Tikipod präsentieren gemeinsam mit Confused Pelican ihren nächsten Pixelart-Streich:. "Eine geheimnisvolle, bösartige Kraft hat die Prinzessin von Cryptonia entführt – zusammen mit den Goldschätzen des Königs. Die gescheiterte Königswache muss plötzlich in Aktion treten und auf einer Rettungsmission in uralte magische Gruften hinabsteigen", beschreibt der Studiogründer Dugan Jackson die Handlung des Arcade-Twin-Stick-Dungeon-Shooters mit RPG-Elementen. Iron Crypticle erscheint heute für PlayStation 4 und wird amauch über Steam und für die Xbox One erhältlich sein.