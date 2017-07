Ni no Kuni II: Revenant Kingdom - Release auf Januar 2018 verschoben

Erkunden Sie eine wunderschön gestaltete Welt und erleben Sie eine faszinierende Geschichte in einem ganz neuen RPG-Abenteuer. In Ni No Kuni 2 übernehmen LEVEL-5 und Yoshiyuki Momose die Entwicklung des Charakter-Designs. Die Musik stammt wieder von Joe Hisaishi.



All-Star-Produktion - Einmal mehr übernimmt das berühmte japanische Studio Level-5 die Schirmherrschaft bei der Entwicklung. Beteiligt sind zudem der bekannte Animations-Künstler Yoshiyuki Momose und Joe Hisaishi, der erneut das musikalische Ruder in der Hand hält.

Fesselnde Story - Eine mitreißende und tragische Geschichte eröffnet sich, als Evan, der Prinz des Königreichs Katzbuckel, lernt was es bedeutet, ein Königreich zu errichten und zu führen.

Ein meisterhaftes Rollenspiel - Neue und traditionelle RPG Elemente wurden vereint. Erkunden Sie dutzende Gegenden, kämpfen Sie gegen hunderte von Gegnern und entdecken Sie einen unglaublichen Reichtum an Aufgaben und Geheimnissen, während Sie Ihre Reise in dieser mitreißenden Geschichte fortsetzen.

Eine andere Welt - Tauchein Sie ein in die atemberaubende Welt von Ni No Kuni, mit einer wunderschön animierten Landschaft und vielen neuen, liebenswerten Charakteren.

Dynamische Kämpfe - Kämpfen Sie gegen mächtige Gegner in einem spannenden Echtzeit-Kampfsystem.

Banda Namco Entertainment und Level5 haben dieser Tage bestätigt, dass sich die Veröffentlichung vonauf denverschoben hat. "Wir sind zu dem Entschluss gekommen, dass mehr Entwicklungszeit nötig ist, um das volle Potential von Ni no Kuni II auszuschöpfen und den Fans so das bestmögliche Erlebnis zu bieten. Ich möchte mich aufrichtig bei allen, die sich auf das Release des Spiels freuen, entschuldigen. [...] Wir versichern euch jedoch, dass wir weiterhin unser Bestes geben werden, unseren Fans ein tief gehendes wie überzeugendes Singleplayer-Spielerlebnis zu bieten.", begründet Akihiro Hino, CEO und Präsident von Level5, die Verschiebung - welche er auch nochmal in einer Videobotschaft an die Fans richtet.