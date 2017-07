Mass Effect: Andromeda - Kostenlose 10-Stunden-Version für alle Plattformen

Mass Effect: Andromeda führt Sie in die Andromeda-Galaxie fernab der Milchstraße. Dort suchen Sie in einer feindseligen Galaxie, in der WIR die Aliens sind, nach einer neuen Heimat und kämpfen gegen eine tödliche Spezies, die alles daransetzt, Sie aufzuhalten.



Spielen Sie den Pathfinder, den Anführer einer Gruppe militärisch ausgebildeter Forscher, und nutzen Sie ein umfassendes Fortschritts- und Anpassungssystem, um allen Widrigkeiten zu trotzen. Eröffnen Sie das nächste Kapitel der Menschheitsgeschichte und sichern Sie mit Ihren Entscheidungen im Spiel unser Überleben in der Andromeda-Galaxie.



Während Sie die Geheimnisse der Andromeda-Galaxie lüften, ruht die Hoffnung der Menschheit auf Ihren Schultern und Sie müssen sich fragen ... Wie weit werden Sie gehen, um unser Überleben zu sichern?

Das Feedback zum im März veröffentlichtenist durchaus unterschiedlich und wer bisher abgewartet hat, dem machen Electronic Arts und BioWare nun ein Angebot. Bis zum 1. November 2017 stellt man eine 10-stündige Trial-Version des Action-Rollenspiels für alle Plattformen zum kostenlosen Download bereit. "Jetzt ist der ideale Zeitpunkt, um sich dem Kampf um die neue Heimat der Menschheit anzuschließen. Spiele unbegrenzt Multiplayer und im Einzelspieler bis zum ersten Planeten. In der Trial sind sämtliche Spielmodi verfügbar, du bekommst also ein richtiges Gefühl für das Spiel." Die Trial-Version zu Mass Effect: Andromeda steht ab sofort für PC, PlayStation 4 und die Xbox One zum Download bereit