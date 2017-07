Kingdom Hearts 3 - Frischer Gameplay-Trailer stellt Toy-Story-Welt vor

Fans bekommen einen ersten Einblick in die brandneue, für das Spiel geschriebene Story, sowie das an Toy Story angelehnte Design der Helden und ihre speziellen Waffen. Darunter befinden sich besondere Schlüsselschwerte namens Giga, mit denen sich Sora verwandeln und einzigartige Angriffe ausführen kann.



"Endlich! Wir sind sehr froh, die Toy Story-Welt von Disneys Pixar-Studio in KINGDOM HEARTS zu integrieren", sagt Tetsuya Nomura. "Ich bin mir sicher, dass die Fans lange auf diesen Moment gewartet haben. Das Spiel wird eine exklusive Story erzählen, die man nur in KINGDOM HEARTS III erleben kann. Auch der Spielverlauf wird charakteristisch für Toy Story sein. Schon bald werden wir noch mehr Details bekanntgeben."



"Die Handlung führt beliebte Freunde aus Toy Story mit den Helden von KINGDOM HEARTS zusammen. Dies spiegelt perfekt das Qualitätsniveau wider, das wir stets mit unseren Pixar-Filmen erreichen wollen", sagt Jason Katz, Story Supervisor bei den Pixar Animation Studios. "KINGDOM HEARTS III wird zweifellos eine Erfahrung sein, die kein Fan verpassen sollte".

Neben der EVO 2017 fand am vergangenen Wochenende auch Disneys D23 Expo im kalifornischen Anaheim statt. Square Enix und Disney haben diesen Rahmen genutzt und einen frischen Gameplay-Trailer zuveröffentlicht und damit gleichzeitig den Einzug von Toy Story bestätigt, die erste auf einem Pixar-Film basierende Welt in der Geschichte der Serie. Der rund 5-minütige Trailer zeigt "wie sich Sora, Donald Duck und Goofy mit Woody, Buzz Lightyear, Rex sowie Specky zusammentun. Die kunterbunte Heldentruppe untersucht nicht nur das mysteriöse Verschwinden des kleinen Jungen Andy und dessen Spielzeug, sondern auch das Auftauchen der Herzlosen". Erscheinen soll Kingdom Hearts III im kommenden Jahr für die PlayStation 4 und Xbox One.