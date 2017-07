Dissidia Final Fantasy NT - Beta-Anmeldephase für Kampfspiel gestartet

Square Enix präsentiert Dissidia Final Fantasy Nt in Zusammenarbeit mit Team Ninja von Koei Tecmo Games – ein neues und packendes, teambasiertes Action-Spiel! Dissidia Final Fantasy Nt kombiniert brachiale Gefechte mit berühmten Final Fantasy-Charakteren sowie wunderschönen Welten aus 30 Jahren Serien-Geschichte und heißt so alle Spieler in seiner Online-Arena willkommen.



Der Spieler wählt aus über 20 legendären Charakteren und tritt im 3-gegen-3-Modus zu epischen Schlachten an. Rufen Sie bekannte Beschwörungen wie Ifrit, Shiva oder Odin herbei, um die Oberhand zu gewinnen oder das Blatt im letzten Moment zu wenden.



Einzigartige 3-vs-3-Arena - Versammlen Sie Ihr Team und treten auf weitläufigen Karten an. Sowohl Strategie als auch Geschick ist gefragt – wie Sie als Team spielen, ist der Schlüssel zum Sieg.

Final Fantasy - alles, was Fans sich wünschen - Über 20 spielbare Final Fantasy-Legenden. Über zehn kultige Kampfarenen aus der Serien-Historie. Sagenhafte Beschwörungen. Dieses Spiel ist die ultimative Hommage an 30 Jahre Final Fantasy.

Spielmodi für jeden Geschmack - Ob Sie alleine oder mit anderen spielen möchten, Dissidia Final Fantasy Nt bietet zahlreiche Spielvarianten: Wettkämpfe in Online-Matches, persönliche Lobbys nur für Freunde, ein Offline-Story-Modus und Trainingsgefechte.

Je öfter Sie kämpfen, desto mehr gewinnen Sie - Nach jedem Kampf erhalten Spieler Erfahrungspunkte und Spielwährung ("Gil"). Damit können Spieler neue Fähigkeiten freischalten und ihren Charakter individuell anpassen.

Nur die Mutigen überleben - Das innovative Kampfsystem sorgt für eine tiefe und methodische Herangehensweise an das Action-Genre und trennt Glück von Geschick. Der Schlüssel zum Sieg ist das Sammeln von möglichst vielen Mutpunkten, bevor Sie einen kritischen LP-Angriff entfesseln.

Am vergangenen Wochenende hat Square Enix im Rahmen der Evolution Championship Series (EVO) in Las Vegas angekündigt, dass sich interessierte Spieler ab sofort für die geschlossene Beta zum teambasierten Action-Kampfspielregistrieren kann. Die Anmeldung läuft über die offizielle Website und ausgewählte PS4-Spieler erhalten in Kürze eine E-Mail, in der alle Informationen zum Zugang zur geschlossenen Beta enthalten sind. "Die geschlossene Betaversion soll noch diesen Sommer starten und euch die Gelegenheit bieten, das teambasierte Actionspiel selbst zu erleben, in die Rollen von legendären Helden und Schurken der Final-Fantasy-Serie zu schlüpfen, und mithilfe bekannter Beschwörungen (darunter Ifrit, Shiva und Odin) epische 3-gegen-3-Kämpfe in ikonischen Arenen auszutragen". Die Veröffentlichung von Dissidia Final Fantasy NT ist für Anfang 2018 exklusiv für die PlayStation 4 geplant.