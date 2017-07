The Surge - Demo-Version des Sci-Fi-Action-RPG von Deck13 verfügbar

Spieler starten in der Demo für Deck 13’s Hardcore-Action-RPG The Surge am Anfang des spannenden Abenteuers in dem von einer Katastrophe heimgesuchten CREO Komplex. Die Demo umfasst umfangreiches Gameplay, zahlreiche Kämpfe und die Möglichkeit, den gespeicherten Fortschritt in die Vollversion zu übertragen.



Die eigene Position in Relation zum Gegner und das richtige Gefühl für Geschwindigkeit sind der Schlüssel zum Erfolg und gleichzeitig die größte Gefahr für Spieler von The Surge. All diese Regeln gelten auch für die Gegner - wer seine Schwachpunkte preisgibt, bezahlt mit dem Leben. Nur wer diese Herausforderung meistert, kann das Geheimnis des CREO Komplexes aufklären, während sich die Geschichte entfaltet.

Focus Home Interactive und das deutsche Entwicklerstudio Deck13 haben eine kostenlose Demo-Version zum kürzlich veröffentlichen Hardcore-Action-RPGveröffentlicht. Falls ihr die dystopische Welt, welche euch Kollege Kai in seiner Review näher vorgestellt hat, persönlich begutachten wollt, bietet sich jetzt die Gelegenheit dazu. Die Demo-Version zu The Surge steht ab sofort für PC ( über Steam ) sowie für die PlayStation 4 und Xbox One zum Download bereit - sie beinhaltet alle bisher veröffentlichten Updates, sowie HDR und dynamisches 4K-Auflösung für Spieler auf der PlayStation 4 Pro.