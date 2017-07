Call of Duty: WWII - Details zum neuen "Nazi Zombies" Koop-Modus

"Mit Nazi Zombies haben wir eine erschreckende Welt voller grauenhafter Charaktere und Ereignisse erschaffen, die die Spieler aufschrecken und über ihre Schulter gucken lassen wird. Es gibt eine unglaubliche Menge an Mythos und Legende, die sich unser Team während der Entwicklung erdacht hat", erklärt Glen Schofield, Studioleiter und Mitbegründer von Sledgehammer Games. "Das ist anders als alles, was es bisher gab. Wir führen die Spieler in Nazi Zombies an ein paar unglaublich dunkle Orte. Wir haben hier ein höllisch gutes Horror-Erlebnis."



Michael Condrey, Studioleiter und Mitbegründer von Sledgehammer Games, fügt hinzu: "Wir sind total begeistert, Nazi Zombies hier auf der San Diego Comic-Con zu enthüllen. Es war wieder einmal großartig, ein horrorbasiertes Erlebnis zu erschaffen und Call of Duty auch mit Nazi Zombies zurück zum Ursprung zu führen. Das Team des Studios ist stolz auf die Gelegenheit, den Fans etwas wirklich ganz Besonderes zu liefern."



Call of Duty: WWII – Nazi Zombies ist ein grauenerregendes neues kooperatives Zombies-Erlebnis, das die Spieler in ein Labyrinth aus eiskalten okkulten Zombieexperimenten der Nazis und monströsen Kreaturen in einem mythischen Zweiten Weltkrieg entführt. Die Geschichte dreht sich um ein internationales Team, das Schicht für Schicht den üblen Plan der Achsenmächte offenlegt, unvorstellbare okkulte Mächte zu nutzen und eine unbesiegbare Untotenarmee zu erschaffen. Die globale Besetzung beinhaltet die Stimmen und Gesichter von David Tennant (Dr. Who, Broadchurch), Elodie Yung (G.I. Joe: Retaliation, Daredevil), Katheryn Winnick (Vikings, The Dark Tower), Udo Kier (Blade, Melancholia) und Ving Rhames (Pulp Fiction, Mission Impossible – Rogue Nation).

Activision und Sledgehammer Games haben dieser Tage im Rahmen der San Diego Comic-Con neuen Koop-Modus "Nazi Zombies" vonvorgestellt, der mit einer düsteren neuen Story die Neudefinition des Zombie-Horrors in Call of Duty markieren soll. Zur Besetzung gehören in diesem Jahr: David Tennant, Elodie Yung, Katheryn Winnick, Udo Kier und Ving Rhames. Call of Duty: WWII erscheint am 3. November für PC, PlayStation 4 und die Xbox One - neben dem neuen Koop-Modus mit eigener Storylinie, ist die Einzelspieler-Kampagne sowie der Multiplayer enthalten.