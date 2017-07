Batman: The Enemy Within - Neues Telltale-Adventure startet im August

Batman: The Enemy Within - The Telltale Series wird zudem diesen Oktober für Xbox One und PlayStation 4 mit einer speziellen "Season Pass Disc" im Handel erhältlich sein. Sie enthält die ersten beiden Episoden des Spiels und beinhaltet alle weiteren Episoden, die nach ihrer Erscheinung heruntergeladen werden können (benötigt Internetverbindung).



Im neuen Kapitel werden sowohl Bruce Wayne als auch Batman in prekäre Lagen gezwungen. Der Riddler kehrt nach Gotham City zurück, aber seine makabren Rätsel sind nur Vorboten einer noch größeren Gefahr. Die Ankunft eines skrupellosen Regierungsagenten und die Rückkehr des noch geschwächten Jokers, muss Batman riskante Allianzen eingehen, während Bruce Wayne sich in eine gefährliche Reihe von Täuschungen verstrickt. Welchem von Batmans neuen Verbündeten wirst trauen? Und wie tief lässt du Bruce in die Dunkelheit hinabsteigen?



Batman: The Enemy Within - The Telltale Series wird sowohl für neue als auch Spieler der ersten Staffel spielbar sein, da der Einfluss der Entscheidungen während der ersten Staffel auf The Enemy Within optional ist. Dieses Kapitel wird außerdem Telltale’s einzigartige Multiplayer-Funktion "Crowd Play" beinhalten, welche erlaubt, Freunde und Familie in das Abenteuer miteinzubinden. Sie können helfen, richtungsweisende Entscheidungen von jedem mobilen Gerät mit Onlinefunktion zu treffen. Telltales Vision von Batman wurde so designt, um wie ein lebendiges, dynamisches Comicbuch zu wirken und beinhaltet die Stimmen von Troy Baker als Bruce Wayne und Anthony Ingruber als der Joker. Batman: The Enemy Within wird ein eigenständiges Produkt unabhängig von Batman: The Telltale Series sein.

Die kalifornischen Telltale Games hatten zur diesjährigen Comic-Con in San Diego gleich mehrere Neuankündigungen und Überraschungen mit im Gepäck. Zum einen wurde eine zweite Staffel zu The Wolf Among Us für das kommende Jahr bestätigt, zum anderen auch eine finale vierte Staffel zu The Walking Dead angekündigt, die ebenfalls im kommenden Jahr starten soll. Bereits ab Anfang August startet darüber hinaus mitdas zweite Telltale-Adventure mit dem Dunklen Ritter. Ab demkönnt ihr diese "fünfteilige, in Episoden strukturierte Serie" auf PC/Mac, PlayStation 4 und Xbox One starten - Versionen für iOS- und Android-Geräte sollen etwas später folgen.