Northgard - Wikinger-Strategiespiel erhält Bären-Clan als neue Fraktion

Als tapfere Verteidiger des Landes bekommen die Mitglieder des Bären-Clans während des Winters wichtige Boni sowie zwei exklusive Krieger: die Schildmaid, eine wahre Beschützerin ihres Volkes, die den alten Clan-Chef ablöste sowie den Panzerbären, ein mächtiger aber defensiver Krieger, der nicht in feindliche Territorien eindringen kann.



Über das Spiel: Nach jahrelanger unermüdlicher Erkundung haben mutige Wikinger ein neues Land voller Rätsel, Gefahren und Schätze entdeckt: Northgard. Jetzt haben die Kühnsten unter diesen Wikingern die Segel gesetzt, um diese neuen Gefilde zu erforschen und sich untertan zu machen, sich durch Eroberungen, Handel und Ehrdarbietungen an die Götter ihren Platz in den Annalen der Geschichte zu sichern und ihren Klan zu Ruhm und Ehre zu führen. Dazu müssen sie allerdings zuerst gegen die Schattenwölfe und untoten Krieger bestehen, die das Land unsicher machen, die heimischen Riesen besiegen oder Bündnisse mit ihnen schließen und die harschesten Winter überleben, die der Norden je erlebt hat.

Das Wikinger-Strategiespiel der französischen Shiro Games befindet sich derzeit noch im Early-Access-Status, erfreut sich auf Steam aber bereits großer Beliebtheit. Nun haben die Entwickler mit dem Bären-Clan eine neue Fraktion angekündigt, "die Mitglieder des Bären-Clans werden als die widerstandsfähigsten Kämpfer Northgards gefürchtet und brillieren in defensiven Kriegen. Sie stammen aus den nördlichsten Ecken des Reiches und sind dadurch bestens für die bitterkalten Winter in Northgard gewappnet". Der neue Clan kommt mit einem Update, das eine Reihe von Verbesserungen beinhaltet verfeinerte KI, Balance-Änderungen und Bugfixes. Mehr Details findest du in den Patch Notes