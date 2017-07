Need for Speed: Payback - Tuning-System & Premium Car Pack vorgestellt

"Payback" spielt in der Unterwelt von Fortune Valley. Nachdem Ihre Crew auseinandergerissen wurde, finden Sie wieder zusammen, um sich am "House" zu rächen – einem skrupellosen Kartell, das die Casinos, Kriminellen und Cops der Stadt beherrscht. In diesem korrupten Spielerparadies sind die Einsätze hoch und das House gewinnt immer. Stellen Sie sich in der Rolle von Tyler (alias "Racer"), Mac (alias "Showman") und Jess (alias "Wheelman") einer Vielzahl von Herausforderungen und Events. Jeder Fahrer muss Rennen, Missionen und Herausforderungen meistern, um sich den Respekt der Underground-Szene des Valley zu verdienen – nur so können sie am ultimativen Rennen teilnehmen und das House letzten Endes zu Fall bringen.



Nutzen Sie das umfassendste Leistungs- und Optiktuning aller Zeiten, um einzigartige Wagen zu erschaffen, und bringen Sie sie an ihre Leistungsgrenzen, um der Polizei in atemberaubenden Verfolgungsjagden zu entkommen. Treten Sie gegen andere Racer an und fahren Sie dabei sowohl auf als auch abseits der Straße durch Canyons, Wüsten, Gebirge und die Stadt. Erhöhen Sie den Einsatz, indem Sie in Events, Herausforderungen und Missionen zusätzliche Ingame-Währung setzen, um Ihren Gewinn zu vervielfachen ... oder alles zu verlieren. Um Ihr ganzes Können unter Beweis zu stellen, können Sie sich außerdem über Autolog-Empfehlungen mit Ihren Freunden – und zum ersten Mal auch mit möglichen Rivalen – verbinden und gegen sie antreten. Ihre Bestenliste wird sich mit anderen Spielern ähnlicher Fähigkeitsstufen füllen, damit Sie sehen, wie gut Sie sich im weltweiten Vergleich schlagen.

Mit einem frischen Trailer stellen Electronic Arts und Ghost Games das Tuning-System im bald erscheinendenvor. "Erstmals in der Geschichte der Reihe stellen die Entwickler "Schrottteile" im Spiel vor, mit denen Spieler Vintage Autos von der Schrottkarre über den Serienwagen zum einzigartigen Supercar aufbauen können", heißt es in der Ankündigung, die durch eine umfangreiche Infoseite zum Tuning begleitet wird.Vorbesteller erhalten Zugang zum "Platinum Car Pack", das fünf speziell getunten Kultautos mit "exklusivem platinblauen Reifenqualm und Unterbodenbeleuchtung" enthält: Nissan 350Z 2008, Chevrolet Camaro SS 1967, Dodge Charger R/T 1969, Ford F-150 Raptor 2016 und Volkswagen Golf GTI Clubsport 2016. Need for Speed: Payback erscheint am 10. November für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Über EA Access und Origin Access kann man den neuesten NFS-Ableger dank der "Play First Trial" bereits acht Tage vor Veröffentlichung bis zu 10 Stunden lang spielen.