A Hat in Time - Konsolen-Version des 3D-Plattformers angekündigt

John Polson, Publishing Lead, Humble Bundle:



Während ihres Abenteuers könnt ihr mehr als 35 Abschnitte erwarten, inklusive einer Insel voller Gangster und Essen, einem mysteriösen Mord, der untersucht werden will, und Springen, während ihr gerade mit einer Hochgeschwindigkeitslokomotive unterwegs seid – und ein paar, die nur die engagiertesten Sammler erreichen werden.



Hat Kid ist trotz ihres jungen Alters sehr agil. Sie kann doppelt springen und Wände hochklettern und mit Hilfe ihres Speedrunner-würdigen Dives durch die Luft wirbeln. Hat Kid bekommt sogar noch mehr Mobilität und Fähigkeiten mit ihrer Vielzahl an geschmückten Hüten, vorausgesetzt, sie findet ausreichend Garn zum Nähen und Sticken.



Ihr Hexenhut, beispielsweise, ermöglicht es ihr, Tränke zu brauen, die Feinde schädigen und durch in Umgebungen durchzubrechen. Ihre Fuchsmaske gibt ihr die Fähigkeit, in die Dweller-Dimension zu blicken; und ihr Schneehut lässt sie sich in Eis verwandeln und ihre Feinde zerschmettern. Ihre Hüte können sogar noch mächtiger werden, indem Abzeichen und Aufkleber angebracht werden, die gefunden oder von Einheimischen verkauft oder gehandelt werden. Ich hoffe ihr mögt ein bisschen Metroidvania in einem 3D-Platformer, da ihr durch diese neuen Fähigkeiten neue Orte und Rätsel erforschen und lösen könnt, die euch zuvor versperrt waren.

Humble Bundle Publishing und das dänische Entwicklerteam von Gears for Breakfast haben jüngst eine Konsolen-Version ihres kunterbunten 3D-Plattformersangekündigt, der noch in diesem Jahr erscheinen soll. John Polson, Publishing Lead bei Humble Bundle, hat die Gelegenheit genutzt und das Spiel im offiziellen PlayStation Blog näher vorgestellt. "In A Hat in Time spielt ihr ein winziges Mädchen mit einem riesigen Hut, das im Weltraum reist. Ihr Abenteuer kommt zum Stillstand, als ihr gesamter Treibstoff verloren geht und auf einem nahen Planet verstreut wird. Hat Kid muss jetzt springen, kämpfen und alle Ecken und Winkel dieser Welt erkunden, um ihren Treibstoff wiederzubekommen und ihre Reise fortsetzen zu können". Neben PC/Mac wird der erfolgreich über Kickstarter mitfinanzierte Plattformer nun also auch für die PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht.