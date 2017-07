Wolfenstein II: The New Colossus - "Freedom Chronicles" DLC-Inhalte vorgestellt

Es ist wieder Zeit, den Baum der Freiheit mit dem Blut von Patrioten und Tyrannen zu gießen. Das Regime hält die Welt in seinem eisernen Griff. Und während B.J. Blazkowicz eine neue Revolution in Amerika anzettelt, bekämpfen andere Freiheitskämpfer das Regime an ihren eigenen Fronten. Bald könnt ihr in die Schuhe eines ehemaligen Footballspielers, einer Assassine und eines Army-Captains schlüpfen, um in Wolfenstein II: Die Freiheitschroniken Amerikas Seele zu retten. Die Freiheitschroniken enthalten drei DLC-Pakete mit drei beeindruckenden Helden in den Hauptrollen:



Die Abenteuer des Revolverhelden Joe – Als ehemaliger Profi-Quarterback Joseph Stallion pflügt ihr durch die Reihen der Regimesoldaten – von den Ruinen Chicagos bis hin zu den Weiten des Weltalls!

– Als ehemaliger Profi-Quarterback Joseph Stallion pflügt ihr durch die Reihen der Regimesoldaten – von den Ruinen Chicagos bis hin zu den Weiten des Weltalls!

Die Tagebücher von Agentin Stiller Tod – Als ehemalige Geheimagentin Jessica Valiant infiltriert ihr Regimebunker in Kalifornien und lüftet das Geheimnis von Operation San Andreas!

– Als ehemalige Geheimagentin Jessica Valiant infiltriert ihr Regimebunker in Kalifornien und lüftet das Geheimnis von Operation San Andreas!

Die unglaublichen Taten von Captain Wilkins – Als US-Army-Held Captain Gerald Wilkins unterbindet ihr die Operation "Schwarze Sonne" in Alaska!

Die Freiheitschroniken: Episode Null - Natürlich muss jede große Revolution irgendwo beginnen. Und für die Helden der Freiheitschroniken beginnt alles mit Episode Null. Episode Null stellt Joseph Stallion, Jessica Valiant und Gerald Wilkins und ihren Kampf in Amerika vor. Setzt in der Mission dieses ersten DLCs ihre einzigartigen Fähigkeiten und ihre Waffensammlung gezielt ein, um euch durch die Reihen des Regimes zu kämpfen.

Bethesda Softworks und MachineGames haben mit "Die Freiheitschroniken" ( The Freedom Chronicles ) den Season-Pass zuvorgestellt, welcher drei DLC-Pakete beinhalten wird. Darin könnt ihr drei weitere Stories von Freiheitskämpfern das Regimes erleben, die parallel zum Abenteuer von B.J. Blazkowicz angesiedelt sind. Im Einzelkauf schlägt der Season-Pass mit rund 25 Euro zu Buche, während die Digital Deluxe Edition diesen bereits beinhaltet. Vorbesteller erhalten zudem mit "Die Freiheitschroniken: Episode Null" weitere Zusatzinhalte, welche ebenfalls im Season-Pass enthalten sind. Wolfenstein II: The New Colossus erscheint am 27. Oktober für PC, PlayStation 4 und Xbox One.