Dragon Ball FighterZ - Neuer Termin und Anmeldestart für die Beta-Phase

Die Spieler sollen DRAGON BALL FighterZ so gut und vollständig wie möglich erleben und mehr als die bisher angekündigten neun Charaktere in der Closed Beta spielen, sowie einen Teil der Lobby-Funktionen nutzen können. Die Closed Beta ist für die PlayStation 4- und Xbox One-Plattformen geplant.



DRAGON BALL FighterZ wird von Arc System Works entwickelt, einem der renommiertesten Entwickler von 2D-Fighting Games. Sie verbinden 2D-Visuals mit 3D-Charaktermodellen zu einem explosiven, actionreichen Kampfspiel und lassen die Figuren wirken, als wären sie geradewegs aus der Anime-Serie gerissen worden.



In DRAGON BALL FighterZ haben Fans die Möglichkeit, sich wie ihr Lieblings-DRAGON BALL-Charakter zu fühlen, egal wie gut sie in Fighting Games sind. Mit der 3vs3-Kampfmechanik können sowohl Neulinge als auch erfahrene Spieler ein Team aus drei Charakteren zusammenstellen und sich vom DRAGON BALL-Universum mitreißen lassen. DRAGON BALL FighterZ animiert damit die Spieler dazu, mehr als einen Kämpfer und Stil zu meistern und gibt dem Gameplay mehr Tiefe.

Bandai Namco Entertainment hat den Anmeldestart und den Termin zur Closed-Beta vonverschoben. "Wir möchten der großen Nachfrage der Fans gerecht werden und so vielen Spielern wie möglich eine Teilnahmechance bieten", lautet das Statement zu dieser Entscheidung. Aktuell arbeitet man "mit Hochdruck daran, die Kapazitäten des Anmelde- und Auswahlprozesses zu erweitern" und plant einen Start der Anmeldephase am- die Closed-Beta wird dann am 16. und 17. September ausgetragen. Eine weitere Anspielmöglichkeit wird die EGX 2017 bieten, welche Ende September im englischen Birmingham stattfindet. Die Veröffentlichung von Dragon Ball FighterZ ist für Anfang 2018 für PC, PlayStation 4 und die Xbox One angekündigt.