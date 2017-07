Dragon Quest XI - Square Enix bestätigt West-Release für 2018

Der sehnlichst erwartete neuste Teil der beliebten DRAGON QUEST-Reihe folgt dem Abenteuer eines Helden, der das Geheimnis seines Schicksals mithilfe einer Gruppe charmanter Charaktere, aus der Feder des berühmten Mangazeichners Akira Toriyama, lüften muss. DRAGON QUEST XI: Echoes of an Elusive Age wird Spieler in eine Welt des Abenteuers führen und sie, begleitet durch die Musik des Komponisten Koichi Sugiyama, zu Helden machen.

Pünktlich zum japanischen Release vonhat Square Enix die Veröffentlichung des Rollenspiel-Serienteils fürim Westen bestätigt. In Japan ist das Spiel seit diesem Wochenende für die PlayStation 4 und den Nintendo 3DS erhältlich, eine Version für die Nintendo Switch soll folgen. Genauere Infos zur westlichen Version will Square Enix im Herbst dieses Jahres liefern. Die Ankündigung selbst hat Serienschöpfer Yuji Horii in einer besonderen Videonachricht verkündet, in der er auch die Gelegenheit nutzt das Spiel kurz vorzustellen und ein Update zum Stand der Lokalisierung zu verkünden. Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age soll demnach im kommenden Jahr ins Englische, Französische, Spanische, Italienische und Deutsche übersetzt werden.