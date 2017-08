WRC 7 - Vorbesteller-Bonuswagen Porsche 911 GT3 RS R-GT bestätigt

Am Steuer seines Porsche 911 konnte Dumas während der FIA R-GT-Meisterschaft bereits die ersten beiden Runden der Monte-Carlo Rally und die Tour de Corse für sich entscheiden. Bei den Fans ist der Porsche 911 GT3 RS RGT, aufgrund des Sounds seiner sechs Zylinder, ein klarer Favorit.



"Für mich und das Team ist es eine große Ehre, jetzt zum ersten Mal in einem offiziellen WRC-Videospiel enthalten zu sein", so Dumas. "Wir waren die Ersten, die einen 911 GT3 RS RGT für die R-GT-Meisterschaft eingesetzt haben. Ich freue mich sehr, ein Teil der Rückkehr der großen Tourenwagen auf das höchste Niveau des Rallye-Wettbewerbs zu sein. Der Porsche unterscheidet sich ganz deutlich von den World Rallye-Fahrzeugen, die in der bekanntesten Kategorie der WRC fahren. Für das Publikum bringt er Abwechslung, Eleganz und einen gewissen Glanz, wie ich finde. Für mich am Steuer ist er eine gewaltige Herausforderung. Der Wagen ist ein Symbol für Leidenschaft und besonderen Genuss für die WRC-Fans", schließt Dumas.

Noch in diesem Herbst gehen Bigben Interactive und das französische Entwicklerstudio Kylotonn mitin die nächste Runde des FIA World Rally Championship. Der neueste Ableger der Rennspiel-Serie feiert dabei eine Premiere und wird Spielern erstmals in einem WRC-Spiel die Gelegenheit bieten, in eines der legendären Fahrzeuge des deutschen Herstellers Porsche einzusteigen. Für Vorbesteller steht der Porsche 911 GT3 RS RGT des französischen Fahrers Romain Dumas als kostenlos Bonuswagen zur Verfügung. WRC 7 erscheint im Herbst für PC, PlayStation 4 und die Xbox One.